Európska únia a Severoatlantická aliancia (NATO) podľa ruského prezidenta Vladimira Putina úmyselne presadzujú konfrontačnú politiku. Šéf Kremľa to rázne vyhlásil v sobotu počas bilaterálneho rokovania so slovenským premiérom Robertom Ficom v Moskve. O stretnutí na najvyššej úrovni, ktoré sa dotklo nielen histórie, ale aj strategickej energetiky, informuje TASR na základe správy ruskej štátnej agentúry TASS.
Kritika Západu a pochvala suverénnej slovenskej politiky
Podľa ruského lídra sú súčasné vzťahy medzi oboma krajinami objektívne poznačené dianím na Ukrajine a celkovým zahraničnopolitickým prostredím. Zodpovednosť za napätie však priamo pripísal západným štruktúram.
„Samozrejme, chápeme, že (bilaterálne vzťahy medzi Ruskom a Slovenskom) sú teraz komplikované udalosťami súvisiacimi s dianím na Ukrajine a zahraničnopolitickým prostredím. Konfrontačnou líniou, ktorú, ako sa domnievame, nám všetkým vnucuje EÚ aj NATO,“ uviedol Vladimir Putin.
Ruský prezident zároveň ocenil dlhodobú dynamiku spolupráce. Pripomenul, že rusko-slovenské vzťahy sa dlhé roky, vrátane Ficovho predchádzajúceho funkčného obdobia, vyznačovali vysokou úrovňou politického dialógu. Vláda Roberta Fica sa podľa neho aktuálne snaží o nasledovné ciele:
- aktívne presadzovať vlastnú suverénnu zahraničnú politiku,
- budovať silný a pragmatický kurz a vzťahy voči Rusku.
Odkaz z Kyjeva, historické väzby a ponuka od Rosatomu
Slovenský premiér na stretnutí zdôraznil, že Rusko a Slovensko spája spoločná história, a to najmä pre kľúčovú úlohu sovietskeho ľudu pri oslobodení našej vlasti.
„História nás nesmierne spája. Nepripúšťam prekrúcanie historických faktov. Podporujem myšlienku suverénnej slovenskej politiky zameranej na každého, kto má záujem o normálne priateľské vzťahy so Slovenskou republikou,“ vyhlásil Robert Fico.
Počas rokovania v Kremli prišla na rad aj dôležitá téma vojny u našich východných susedov. Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov potvrdil, že predseda slovenskej vlády informoval Putina o výsledku svojho nedávneho stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským:
- ukrajinský líder prostredníctvom slovenského premiéra neposlal do Moskvy žiadny konkrétny odkaz,
- Fico tak ruského prezidenta len podrobne informoval o tom, o čom so Zelenským osobne diskutoval.
Sobotňajšie rokovanie za účasti ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova a šéfa štátnej korporácie Rosatom Alexeja Lichačeva však neostalo len pri politických deklaráciách. Strategickou témou sa stala aj energetika, pričom Rusko vyjadrilo otvorenú pripravenosť podieľať sa na výstavbe nových blokov jadrových elektrární na Slovensku v akomkoľvek formáte. Návšteva Roberta Fica v Kremli tak jasne ukazuje snahu o udržanie úzkych hospodárskych väzieb s Moskvou napriek pretrvávajúcemu medzinárodnému napätiu a vojnovému konfliktu.