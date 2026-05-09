Deň Európy nám jasne pripomína, že Európska únia (EÚ) bola vybudovaná predovšetkým vďaka historickej odvahe uprednostniť vzájomnú spoluprácu pred ničivou konfrontáciou. Pre Slovensko pritom Únia nepredstavuje len vzdialenú byrokratickú inštitúciu, ale je pevnou súčasťou každodenného života. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti pri príležitosti sobotného sviatku.
EÚ v každodennom živote Slovákov
Podľa hlavy štátu sa prínos Európskej únie priamo dotýka viacerých dôležitých sfér našej spoločnosti. Prezident vo svojom vyjadrení zdôraznil najmä tieto konkrétne výhody spoločného európskeho priestoru pre občanov Slovenska:
- sloboda našich študentov bez obmedzení študovať v zahraničí,
- široké možnosti pre domáce firmy rásť a bezpečne expandovať za hranice,
- základné právo našich občanov voľne cestovať, pracovať a žiť v mieri,
- Slovensko má navyše svoj rovnocenný hlas za spoločným európskym stolom spolu s ostatnými národmi.
„Európska únia nie je dokonalá a je na nej čo opravovať. Zostáva však naším spoločným priestorom bezpečnosti, príležitostí a zodpovednosti,“ podotkol Peter Pellegrini vo svojom víkendovom vyhlásení.
Budúcnosť Únie a historický kontext
Budúcnosť celého európskeho projektu bude podľa slovenského prezidenta závisieť nielen od práce samotných inštitúcií, ale predovšetkým od toho, či bežní ľudia reálne pocítia, že pre nich Európa funguje a chráni ich záujmy. Pripomínanie si tohto dňa má hlboké historické korene:
- Deň Európy si členské štáty a inštitúcie každoročne pripomínajú práve 9. mája,
- tento dátum je priamym výročím prelomovej Schumanovej deklarácie,
- išlo o revolučný návrh francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z roku 1950, ktorý po vojne položil základy európskej spolupráce,
- tento konkrétny návrh sa dodnes oficiálne považuje za začiatok budovania dnešnej EÚ.
Vyhlásenie prezidenta tak prichádza v čase, keď sa v rámci celej EÚ vedú intenzívne diskusie o jej ďalšom smerovaní, potrebných reformách a udržaní vnútornej bezpečnosti. Oslavy Dňa Európy sú preto nielen spomienkou na Schumanovu deklaráciu, ale aj príležitosťou na reflexiu o tom, ako udržať tento spoločný projekt životaschopný pre ďalšie generácie Európanov.