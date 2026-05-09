Slovenský premiér Robert Fico pricestoval v sobotu predpoludním priamo do moskovského Kremľa v rámci osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Ako informuje TASR na základe správ agentúry TASS a stanice BBC, líder slovenskej vlády sa síce nezúčastnil na vojenskej prehliadke na Červenom námestí, no čakajú ho kľúčové diplomatické rokovania s ruským vedením.
Slávnostné privítanie bez účasti na prehliadke
Napriek tomu, že slovenský premiér vynechal sledovanie tradičnej vojenskej prehliadky na Červenom námestí, jeho príchod do Kremľa sprevádzali najvyššie štátnické pocty. Podľa ruských médií prebiehal uvítací ceremoniál nasledovne:
- kolóna vozidiel s Robertom Ficom dorazila priamo pred budovu prezidentského paláca,
- na mieste ho slávnostne privítala nastúpená čestná stráž a vojenský orchester,
- na počesť slovenského premiéra bol rozvinutý aj tradičný červený koberec.
Odkazy od Zelenského a rokovanie s Putinom
Oficiálny program predsedu slovenskej vlády v ruskej metropole je rozdelený do viacerých etáp. Už v piatok krátko po svojom prílete položil v Alexandrovskom sade neďaleko múrov Kremľa veniec k hrobu neznámeho vojaka. Ústredným bodom sobotňajšieho programu je však politické stretnutie s ruským lídrom:
- slovenský premiér má na pláne dôležité bilaterálne rokovanie priamo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom,
- podľa vyjadrení kremeľského hovorcu Dmitrija Peskova by mohol ruskej hlave štátu tlmočiť priame odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Rozhodnutie slovenského premiéra nezúčastniť sa na vojenskej prehliadke, no zároveň absolvovať osobné rokovanie s Vladimirom Putinom a eventuálne odovzdať odkazy z Kyjeva, podčiarkuje jeho snahu o pozíciu diplomatického mosta. Najbližšie hodiny ukážu, či bilaterálne rozhovory v Kremli prinesú reálny posun v aktuálnom napätom medzinárodnom konflikte.