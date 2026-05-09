Prezident Spojených štátov Donald Trump v piatok otvorene pripustil, že časť amerických vojakov, ktorí sa sťahujú z Nemecka, by mohla byť v blízkej budúcnosti presunutá do Poľska. O možných strategických presunoch informuje varšavský spravodajca TASR na základe správy poľskej tlačovej agentúry PAP.
Vzťahy s Poľskom a sťahovanie jednotiek
„Poľsko by to chcelo. Máme skvelé vzťahy s Poľskom, ja mám skvelé vzťahy s prezidentom Nawrockým. Pamätáte si, podporil som ho a vyhral, aj keď výrazne zaostával. Je to veľký bojovník a skvelý chlap, mám ho veľmi rád, takže je to možné,“ povedal americký líder na margo prípadného presunu vojakov.
Ohľadom samotného sťahovania amerických jednotiek z Európy sú aktuálne známe tieto kľúčové skutočnosti:
- Donald Trump už minulý týždeň avizoval, že USA z Nemecka stiahnu výrazne viac než doteraz oznámených 5000 vojakov,
- presné podrobnosti a harmonogram tohto kroku však šéf Bieleho domu zatiaľ neposkytol,
- americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok situáciu miernil s tým, že konečné rozhodnutie ešte nepadlo.
Tuskov postoj a kritika opozície
Záujem o vyšší počet amerických vojakov už vyjadril aj poľský premiér Donald Tusk. Ten však jedným dychom dodal, že o prítomnosť jednotiek nebude nijako zápasiť s Nemeckom. Tento zmierlivý postoj okamžite vyvolal ostrú kritiku z radov poľskej opozície:
- podľa opozičných politikov Berlín v minulosti na záujmy Varšavy taktiež vôbec nehľadel,
- ako hlavný príklad mu pripomenuli najmä kontroverznú výstavbu plynovodu Nord Stream.
Okrem vojenskej prítomnosti v Európe sa Donald Trump vyjadril aj k dohodnutému trojdňovému prímeriu medzi Ruskom a Ukrajinou. Zdôraznil, že táto mierová iniciatíva vzišla priamo od neho a nie od Vladimira Putina. Vyjadril zároveň nádej, že pokoj zbraní povedie k trvalejšiemu riešeniu celého konfliktu, pričom nevylúčil ani skoré vyslanie svojho vyjednávacieho tímu do Moskvy na ďalšie diplomatické rokovania.