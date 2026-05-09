Ruský prezident Vladimir Putin vo svojom prejave pri príležitosti osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny označil Deň víťazstva za posvätný sviatok. Počas slávnostnej vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve zároveň vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine vedú spravodlivý boj proti agresívnej sile, ktorú priamo podporuje Severoatlantická aliancia (NATO). O prejavoch šéfa Kremľa informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Spravodlivá ofenzíva a boj proti NATO
Vo svojom príhovore šéf Kremľa označil ofenzívu ruskej armády za spravodlivú a nevyhol sa ani priamej kritike Západu. K aktuálnej situácii na fronte a medzinárodným vzťahom uviedol nasledovné body:
- ruskí vojaci čelia podľa neho agresívnej sile, ktorá je ozbrojená a plne podporovaná celým blokom NATO,
- napriek tomuto silnému tlaku sa ruskí hrdinovia podľa prezidentových slov v rámci viac než štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine neustále posúvajú vpred,
- aktuálne prebiehajúcu „špeciálnu vojenskú operáciu“ priamo označil za logické pokračovanie historického boja ich predkov proti nacizmu,
- západné elity rázne obvinil z toho, že sa systematicky snažia zničiť Rusko a účelovo prekrúcajú históriu druhej svetovej vojny.
„Čelia agresívnej sile ozbrojenej a podporovanej celým blokom NATO. A napriek tomu sa naši hrdinovia posúvajú vpred,“ vyhlásil Vladimir Putin pred nastúpenými vojenskými jednotkami.
Odkaz predkov, obete a gesto dobrej vôle
Vo svojom zhruba desaťminútovom prejave ruský prezident pripomenul aj dôležité historické zásluhy. Zdôraznil, že práve sovietsky ľud rozhodujúcou mierou prispel k porážke nacizmu pod vedením Adolfa Hitlera. Tým nielen zachránil svoju krajinu i svet, ale aj vrátil suverenitu tým európskym národom, ktoré predtým pred fašizmom kapitulovali.
„Naši vojaci utrpeli obrovské straty, priniesli obrovské obete v mene slobody a dôstojnosti európskych národov,“ pripomenul Putin v historickom kontexte prejavu.
K aktuálnym diplomatickým a vojenským krokom Moskvy počas osláv šéf Kremľa dodal ďalšie skutočnosti:
- prímerie, ktoré bolo jednostranne vyhlásené ruskou stranou na 8. a 9. mája, označil za diplomatické „gesto dobrej vôle“,
- súčasne sa verejne poďakoval všetkým priateľom Ruska, ktorí sa v dnešnej dobe neboja prejaviť krajine solidaritu,
- po skončení prejavu bezprostredne nasledovala symbolická minúta ticha za obete druhej svetovej vojny a tradičný pochod peších jednotiek.
Tohtoročné oslavy 81. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom sa na Červenom námestí konali v oklieštenejšom zredukovanom formáte. Podujatie, ktoré sa začalo úderom 10. hodiny miestneho času, sledoval Vladimir Putin po boku svojho kľúčového spojenca, bieloruského prezidenta Aleksandra Lukašenka. Ruský líder tak aj tento slávnostný priestor využil predovšetkým na ostrú obhajobu pokračujúcej invázie a mobilizáciu domácej verejnosti.