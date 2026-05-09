Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR z poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí prichádzajú s iniciatívou na zrušenie trestného činu popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. Svoj zámer chcú presadiť prostredníctvom novely Trestného zákona, ktorú už oficiálne predložili na rokovanie parlamentu.
Reakcia na kroky Ficovej vlády a nedostatok určitosti
Predkladatelia novely z hnutia Slovensko tvrdia, že ich návrh priamo reaguje na legislatívne zmeny v oblasti trestnej politiky, ktoré prijala štvrtá vláda Roberta Fica ešte na konci roka 2025. Podľa opozície súčasné ustanovenie v Trestnom zákone o popieraní či spochybňovaní mierového usporiadania trpí vážnym nedostatkom právnej určitosti.
- tento kontroverzný trestný čin podľa nich narušuje historicky najlepšie slovensko-maďarské vzťahy,
- jeho existencia údajne priamo kriminalizuje príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku,
- použité pojmy v zákone nie sú v kontexte komplexných historických udalostí jasne definovateľné,
- aktuálna právna úprava tak vytvára nebezpečný priestor na zneužívanie štátnej moci a na umlčanie kritických hlasov v odbornej aj verejnej diskusii.
Upokojenie vzťahov na juhu Slovenska
Opoziční zákonodarcovia sú presvedčení, že úplné vypustenie tohto problematického paragrafu je nevyhnutným krokom k stabilizácii spoločenskej situácie. Vo svojom odôvodnení poslanci zdôrazňujú predovšetkým regionálny a menšinový rozmer celého problému.
„Vypustenie tohto ustanovenia výrazne prispeje k upokojeniu národnostných vzťahov na južnom Slovensku, kde je existencia takéhoto trestného činu vnímaná ako represívny nástroj namierený proti historickej pamäti maďarskej národnostnej menšiny,“ argumentujú predkladatelia v dôvodovej správe k predloženému návrhu.
Či sa opozičným poslancom podarí nájsť pre tento návrh dostatočnú podporu aj v radoch vládnej koalície, zostáva nateraz otázne. Zrušenie kontroverzného paragrafu by však podľa predkladateľov znamenalo dôležitý krok nielen k ochrane slobody prejavu v historických diskusiách, ale najmä k odstráneniu legislatívy, ktorá podľa nich vnáša zbytočné napätie do slovensko-maďarského spolužitia.