Oslavy Dňa víťazstva, ktoré pripomínajú koniec druhej svetovej vojny, sa v sobotu oficiálne začali na Červenom námestí v ruskom hlavnom meste Moskva. O udalosti informuje TASR na základe správ agentúry AFP a portálu The Independent.
Zredukovaný formát a prítomnosť lídrov
Rusko si tento rok pripomína 81. výročie víťazstva nad nacistickým Nemeckom, no tradičná slávnostná vojenská prehliadka sa koná v značne zredukovanom formáte. Z aktuálneho diania na Červenom námestí sú známe tieto fakty:
- prehliadka sa začala presne podľa plánu o 10.00 h miestneho času (9.00 h SELČ),
- na námestie dorazil aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý má na podujatí vystúpiť s prejavom,
- šéf Kremľa prišiel na slávnostnú tribúnu v priamom sprievode bieloruského prezidenta Aleksandra Lukašenka.
Zrušená technika, vypnutý internet a prímerie
Prvýkrát sa napriek tradícii neuskutoční defilé ťažkej vojenskej techniky. Po iné roky na Červenom námestí defilovalo množstvo tankov a inej veľkej aj malej výzbroje, rovnako tak bol zrušený aj masový pochod Nesmrteľného pluku. Skromnejšie sú po celej krajine aj oslavy v jednotlivých regiónoch.
- dôvodom týchto škrtov je podľa úradov „aktuálna operačná situácia“ a obavy z možných ukrajinských útokov hlboko na ruskom území,
- nad Moskvou však preletia akrobatické tímy a na záver lietadlá Su‑25 vytvoria na oblohe ruskú trikolóru,
- v rámci extrémnych bezpečnostných opatrení úrady v metropole 9. mája úplne vypli mobilný internet.
„Je to potrebné na zaistenie bezpečnosti osláv Dňa víťazstva,“ uviedli ruské úrady k bezprecedentnému kroku s vypnutím internetového pripojenia pre verejnosť.
Tieto netradičné a prísne strážené oslavy sa odohrávajú na pozadí prekvapivého diplomatického vývoja. Len v piatok totiž americký prezident Donald Trump oznámil trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine platné od 9. do 11. mája. Dohodnutý pokoj zbraní má podľa šéfa Bieleho domu zahŕňať aj masívnu výmenu 1000 vojnových zajatcov z každej krajiny.