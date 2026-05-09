Benefity zdravotných poisťovní vo forme finančného príspevku na zuby zaznamenali po ich znovuzavedení obrovský úspech. Ako vyplýva zo stanovísk pre TASR, v minulom roku túto možnosť využili státisíce Slovákov. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) eviduje vyše 246-tisíc žiadostí, zatiaľ čo v súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera benefit využilo takmer 208-tisíc poistencov.
Dominancia zubných benefitov vo VšZP a Dôvere
Štatistiky za rok 2025 jasne ukazujú, že starostlivosť o chrup patrí medzi najvyhľadávanejšie benefity. Z údajov dvoch najväčších poisťovní, ktoré príspevky po prestávke opäť spustili na jar minulého roka, vyplývajú nasledovné čísla:
- v Peňaženke zdravia od VšZP bolo podaných viac ako 246 000 žiadostí výlučne o príspevok na zuby,
- tieto žiadosti tvorili až 33 percent zo všetkých podaných žiadostí v aplikácii,
- z celkovej vyplatenej sumy z Peňaženky zdravia smerovalo v roku 2025 na zubné benefity 46 percent,
- poisťovňa Dôvera vlani vyplatila na zubné ošetrenia a dentálnu hygienu celkovo 6,3 milióna eur pre takmer 208 000 poistencov.
„Benefit Zdravé zuby patrí medzi najobľúbenejšie benefity našich poistencov,“ potvrdil pre TASR PR špecialista poisťovne Dôvera Matej Štepiansky.
Návrat po zrušení a situácia v Unione
Plošné poskytovanie zubného benefitu bolo vo všetkých zdravotných poisťovniach zrušené v máji 2024. Kým Dôvera benefity opäť spustila začiatkom marca 2025 a VšZP od 1. apríla 2025, najmenšia súkromná poisťovňa zvolila iný postup.
Súkromná Union zdravotná poisťovňa znovu zaviedla zubné benefity až od januára tohto roka, a preto ucelené štatistiky za minulý rok ponúknuť nevedela. Jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová však potvrdila, že záujem je už teraz vysoký a evidujú poistencov, ktorí stihli o detský benefit požiadať viac ako dvakrát.
Čísla z minulého roka tak jasne potvrdzujú, že Slováci si na príspevky u zubárov a dentálnych hygienikov zvykli a po ich dočasnom zrušení sa k ich čerpaniu opäť masívne vracajú.