Biely dom podľa viacerých vplyvných zdrojov pripravuje personálnu čistku na čele kľúčového regulačného úradu. Prezident Donald Trump plánuje odvolať komisára Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) Martyho Makaryho. Hoci rozhodnutie ešte nie je označené za definitívne, správy o jeho konci sa zintenzívnili po vlne kritiky a masívnom odlive odborných zamestnancov.
Hlavné dôvody napätia: Personálny rozvrat a mifepristón
Podľa informácií od agentúry Reuters, televízie CNN a denníka The Wall Street Journal čelí FDA pod vedením Martyho Makaryho vážnej vnútornej destabilizácii. Medzi hlavné problematické body patria:
- Masívny exodus zamestnancov: Počas pôsobenia Makaryho a ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho ml. opustili úrad tisíce špecialistov, čo vyvoláva otázky o funkčnosti agentúry,
- Kontroverzia okolo mifepristónu: FDA čelí ostrej kritike za svoje postupy a rozhodnutia v súvislosti s potratovou tabletkou, čo je v USA vysoko politizovaná téma,
- Kritika riadenia: Úrad je pod tlakom kvôli nepopulárnym rozhodnutiam, ktoré narážajú na odpor odbornej verejnosti i politických oponentov.
Profil Martyho Makaryho: Chirurg a kritik systému
Marty Makary nastúpil do funkcie len v marci minulého roka a do úradu priniesol radikálne odlišný pohľad na medicínu. Jeho pozadie však zjavne nestačilo na to, aby si v Trumpovej administratíve udržal neotrasiteľnú pozíciu:
- pôvodným povolaním je renomovaný chirurgický onkológ,
- je autorom viacerých kníh, v ktorých analyzuje vysoké náklady v zdravotníctve a otvorene píše o „zlyhaniach modernej medicíny“,
- bol kľúčovým pilierom Kennedyho hnutia Make America Healthy Again (MAHA), ktoré presadzuje hlboké reformy v stravovaní a farmácii.
Prípadné odvolanie Makaryho by bolo jasným signálom, že ani silné ideologické spojenectvo s RFK Jr. a hnutím MAHA neposkytuje imunitu pred nespokojnosťou Bieleho domu. Ak k odvolaniu dôjde, FDA čaká ďalšie obdobie neistoty v čase, kedy sa snaží o reformu schvaľovacích procesov liekov a potravín.