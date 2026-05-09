Nepál vydal túto jar historicky najvyšší počet povolení na zdolanie Mount Everestu, čo opäť oživuje vážne obavy z nebezpečných zápch na najvyššej hore sveta. K 8. máju úrady potvrdili až 492 vydaných povolení len pre tento konkrétny vrchol, čím si štátna pokladnica prilepšila o viac než 7,1 milióna dolárov. O rekordnom záujme i napriek nedávnym vnútropolitickým nepokojom informuje agentúra DPA.
Rekordné príjmy a vplyv medzinárodnej situácie
Očakáva sa, že enormný nárast počtu horolezcov výrazne posilní nepálsku ekonomiku. Celkovo bolo na nadchádzajúcu sezónu vydaných 1134 horolezeckých povolení na 30 vrchov, čo prinieslo ázijskej krajine celkový rekordný príjem presahujúci 8,3 milióna dolárov. Štatistiky žiadostí ukazujú viacero zaujímavých trendov:
- predchádzajúci rekordný záujem bol zaznamenaný v roku 2023, keď bolo vydaných 478 povolení na výstup na Everest,
- minulý rok nepálske úrady vydali celkovo 468 povolení na najvyššiu horu sveta,
- najväčší počet žiadostí tento rok pochádza z Číny, za ktorou bezprostredne nasledujú USA a India,
- jedným z hlavných dôvodov tohto nárastu v Nepále je skutočnosť, že Čína úplne uzavrela výstup na Everest zo svojej tibetskej strany.
„Napriek protestom generácie Z a vojne medzi Izraelom a Iránom túto sezónu o povolenia požiadal rekordný počet horolezcov. Je to naozaj historické,“ uviedol hovorca Ministerstva cestovného ruchu Himal Gautam pre agentúru DPA.
Záujem neutíchol ani napriek tomu, že v septembri himalájskou krajinou otriasli vážne nepokoje. Zákaz sociálnych médií vtedy vyhnal do ulíc desaťtisíce prevažne mladých protestujúcich, ktorí ostro kritizovali rozsiahlu korupciu a rodinkárstvo. Pri týchto takzvaných protestoch generácie Z bolo zabitých najmenej 76 ľudí.
Hrozba zápch v zóne smrti a omeškané prípravy
Zatiaľ čo úrady rátajú zisky, niektorí odborníci a horolezci sa obávajú „zápch“ tesne pod vrcholom. Tieto obavy umocňujú najmä oneskorené prípravy na výstup. Sezóna totiž tentokrát naráža na viaceré prekážky:
- v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa túto jar prvý výstup oneskoril o takmer dva týždne,
- hlavným dôvodom boli nestabilné ľadové podmienky a dlhotrvajúce zlé počasie,
- prípravy skomplikovali aj logistické prekážky a spor ohľadom používania dronov v horách.
V minulosti práve podobné preťaženie vrcholu spôsobilo, že horolezci uviazli na celé hodiny v takzvanej „zóne smrti“ s kriticky nízkou koncentráciou kyslíka. To prispelo k úmrtiam, ktorým sa podľa skúsených alpinistov dalo vyhnúť. Hovorca Gautam však ubezpečil verejnosť, že sezóna už momentálne prebieha podľa zabehnutého plánu.
Tradičné „okno“ pre bezpečné zdolanie Mount Everestu sa pritom zvyčajne sústreďuje len do niekoľkých priaznivých dní alebo týždňov v priebehu mája, keď sú poveternostné podmienky v Himalájach najstabilnejšie. S blížiacim sa otepľovaním a zrýchľujúcim sa topením nebezpečného ľadovca Khumbu tak budú musieť stovky čakajúcich expedícií svoje pokusy čoskoro ukončiť, čo tlak na vrcholovú trasu v najbližších dňoch zrejme ešte viac vystupňuje.