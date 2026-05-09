Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovenskej republike úverové hodnotenie na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Ministerstvo financií (MF) SR v piatok tento krok privítalo a označilo ho za dôležitý signál dôvery voči domácej ekonomike i krokom vlády v mimoriadne turbulentnom období, ktoré poznačili vojny, ropné otrasy a slabý výkon kľúčových obchodných partnerov.
Fiškálna konsolidácia a prognóza rastu
Vo svojom podrobnom hodnotení Fitch vyzdvihol dôveryhodný makroekonomický rámec Slovenska, členstvo v Európskej únii (EÚ) a eurozóne, stabilný prílev európskych zdrojov a silný exportný sektor. Agentúra vníma problémy s utlmeným externým prostredím vrátane konfliktu na Blízkom východe, no identifikovala konkrétne faktory, o ktoré sa bude hospodársky rast v nasledujúcom období opierať:
- ekonomický rast podľa prognóz zostane v roku 2026 stabilný a v roku 2027 sa mierne zvýši na 1,4 %,
- rast bude naďalej významne podporený najmä spotrebou domácností,
- čerpaním strategických investícií z Plánu obnovy a odolnosti,
- postupne sa zlepšujúcim dopytom zo zahraničia a aktiváciou nových investícií v automobilovom priemysle.
„Fiškálna konsolidácia napreduje. Vláda prijala počas troch rokov tri konsolidačné balíčky v celkovej výške približne 4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Druhý balíček bol obzvlášť významný, pretože zahŕňal politicky náročné opatrenia a pomohol zastaviť zhoršovanie verejných financií,“ konštatovala vo svojom hodnotení agentúra Fitch.
Odozva ministerstva a kroky iných agentúr
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v reakcii uviedol, že aj jedna z najrenomovanejších ratingových agentúr jasne potvrdila zlepšenie stavu verejných financií. Rezort financií zároveň vyčíslil, že pre spomalenie rastu v dôsledku vonkajších vplyvov prišiel štát za uplynulé dva roky o takmer 5 miliárd eur. Bez týchto komplikácií by podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) deficit SR už v roku 2025 klesol na úroveň približne 3,5 % HDP.
„Externé prostredie nám nepraje, doplácame na ekonomický protivietor, vojny, ropnú krízu, neschopnosť EÚ reagovať na stratu konkurencieschopnosti... Finančné trhy veria krokom vlády a Slovensko je dôveryhodný partner pre investorov. Dokázalo to aj tento týždeň, keď o naše štátne dlhopisy prejavili záujem švajčiarski investori,“ vyzdvihol Kamenický.
Zatiaľ čo Fitch zachoval stabilný kurz, ostatné renomované ratingové agentúry v uplynulom období pristúpili k úprave hodnotenia Slovenska nasledovne:
- agentúra Standard and Poor's (S&P) pred dvomi týždňami (24. apríla) znížila hodnotenie SR o jeden stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom,
- agentúra Moody's drží rating Slovenska nezmenený od konca roka 2024, kedy hodnotenie znížila tiež o jeden stupeň na úroveň A3 so stabilným výhľadom.
Udržanie ratingu od agentúry Fitch tak predstavuje pre slovenskú vládu dôležitú vzpruhu v čase zavádzania náročných ekonomických škrtov. Napriek úspešnej fiškálnej konsolidácii však štátna pokladnica naďalej čelí miliardovým výpadkom pre utlmený zahraničný dopyt. Bude preto kľúčové, či sa domácej ekonomike podarí naštartovať sľubovaný rast prostredníctvom nových investícií a prísunu európskych fondov.