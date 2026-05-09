Rusko nepotrebuje od nikoho povolenie na usporiadanie vojenskej prehliadky počas osláv Dňa víťazstva v Moskve. V ostrej reakcii na sarkastický dekrét ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ako informuje TASR na základe správy agentúry TASS, slovná prestrelka nasleduje bezprostredne po ohlásení trojdňového prímeria americkým lídrom.
Odkaz z Kremľa: Nepotrebujeme nikoho povolenie
Volodymyr Zelenskyj vo svojom najnovšom dekréte ironicky „povolil“ ruskej metropole usporiadať sobotňajšiu prehliadku. Moskva však na tento provokatívny krok reagovala s evidentným pobúrením. Z vyjadrení kremeľského hovorcu Dmitrija Peskova jasne vyplýva, že ruská strana takýto naratív absolútne odmieta a svoj sviatok si bude chrániť:
- hovorca zdôraznil, že Rusko na to, aby bolo hrdé na svoj Deň víťazstva, nepotrebuje žiadne povolenie z Kyjeva,
- dôrazne varoval každého, kto by sa pokúsil tento historický sviatok zosmiešňovať,
- podobné diplomatické kroky označil za problém predovšetkým pre samotných autorov takýchto žartov.
„Nepotrebujeme nikoho povolenie. A beda každému, kto sa pokúsi zosmiešňovať Deň víťazstva a robiť takéto hlúpe žarty. To je pre nich pravdepodobne väčší problém,“ vyhlásil rázne Peskov.
Zelenského dekrét a zákaz útokov na Moskvu
Ukrajinský prezident podpísal v piatok oficiálny dekrét, ktorým ukrajinskej armáde výslovne zakázal podniknúť v sobotu 9. mája akékoľvek útoky na moskovské Červené námestie. Tento krok priamo nadväzuje na dohodnuté trojdňové prímerie, ktoré vyjednal americký prezident Donald Trump. Zelenského vojenský rozkaz prináša tieto kľúčové body:
- na základe humanitárnych dôvodov a vlaňajších rokovaní s USA sa oficiálne nariaďuje „povoliť“ usporiadanie vojenskej prehliadky v Ruskej federácii,
- počas trvania osláv od 10.00 h ráno kyjevského času bude územie Červeného námestia absolútne vylúčené z plánu použitia ukrajinských zbraní,
- pre Ukrajinu sú podľa prezidenta momentálne oveľa dôležitejšie životy a ohlásená výmena 1000 zajatcov z každej krajiny.
Napriek aktuálne dohodnutému pokoju zbraní zostávajú vzťahy medzi krajinami extrémne napäté. Kyjev už v uplynulých dňoch adresoval Moskve rázne varovania pre prípad porušenia dohôd. Ukrajinský líder navyše vyslovene neodporúčal zahraničným štátnikom, aby sa na dnešných oslavách v Moskve zúčastňovali, pričom ich diplomatickú cestu do Ruska označil za veľmi podivnú túžbu.