Americké ministerstvo obrany pristúpilo v piatok k historickému kroku a zverejnilo desiatky rokov utajované súbory o neidentifikovaných lietajúcich objektoch (UFO). Niektoré z týchto fascinujúcich materiálov pochádzajú ešte zo 40. rokov minulého storočia. O bezprecedentnom odtajnení, ktoré inicioval priamo prezident, informuje TASR na základe správ agentúr AFP, AP a renomovaného magazínu Politico.
Odtajnené materiály a vládne agentúry
Zverejnené súbory, ktorých je na oficiálnej stránke Pentagónu k dispozícii už viac ako 160, prinášajú fascinujúci pohľad do histórie pozorovania neznámych javov. Tieto jedinečné dokumenty obsahujú viaceré kľúčové informácie:
- údajne detailne dokumentujú pozorovania UFO, ako sú napríklad legendárne lietajúce taniere alebo disky,
- záznamy pochádzajú priamo od amerických ministerstiev zahraničia a obrany,
- medzi zdrojmi figuruje aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) či Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).
„Tieto súbory... už dlho živia oprávnené špekulácie a je načase, aby sa o tom americký ľud presvedčil na vlastné oči,“ vyhlásil na margo zverejnenia americký minister obrany Pete Hegseth.
Trumpov príkaz a Obamove vyjadrenia o mimozemšťanoch
K masívnemu zverejneniu dokumentov sa okamžite vyjadril aj prezident Donald Trump, ktorý túto iniciatívu odštartoval. „Zatiaľ čo predchádzajúce administratívy neboli v tejto veci transparentné, s týmito novými dokumentmi a videami sa ľudia môžu sami rozhodnúť: ‚ČO SA DO ČERTA DEJE?‘“ napísal vo svojom príspevku.
Rozhodnutie šéfa Bieleho domu prišlo po viacerých predchádzajúcich udalostiach a verejných diskusiách:
- Trump už vo februári prikázal federálnym inštitúciám, aby začali identifikovať a zverejňovať všetky vládne dokumenty týkajúce sa mimozemšťanov a pozorovaní UFO,
- urobil tak len niekoľko dní po tom, čo exprezident Barack Obama verejne uviedol, že považuje existenciu mimozemského života vo vesmíre za veľmi pravdepodobnú,
- Obama neskôr upresnil, že osobne síce nevidel dôkazy o tom, že mimozemšťania s ľudstvom nadviazali priamy kontakt, no vzhľadom na obrovskú veľkosť vesmíru je ich existencia podľa neho vysoká.
„Mimozemšťania existujú, ale nevidel som ich a nie sú v Area 51. Nie je tam žiadne podzemné zariadenie. Ibaže by to bolo jedno veľké sprisahanie a pred prezidentom USA by túto skutočnosť utajili,“ povedal Obama s odkazom na známe americké vojenské zariadenie v Nevade, ktoré je dlhodobo jadrom mnohých konšpiračných teórií.
Odtajnenie týchto historických záznamov predstavuje zásadný zlom v prístupe americkej vlády k fenoménu UFO. Hoci zverejnené súbory nemusia priniesť definitívnu odpoveď na to, či sme vo vesmíre sami, krok Trumpovej administratívy nepochybne otvára novú éru transparentnosti a dáva verejnosti možnosť nahliadnuť do desaťročia prísne strážených tajomstiev Pentagonu.