Na priamu žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa bude vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou počas nadchádzajúcich dní od 9. do 11. mája platiť mimoriadne prímerie. Šéf Bieleho domu o tom informoval v piatok prostredníctvom svojej sociálnej siete Truth Social. Ako píše TASR, prelomová dohoda zahŕňa okrem zastavenia paľby aj masívnu výmenu vojnových zajatcov.
Pozastavenie bojov a odkaz k Dňu víťazstva
Šéf Bieleho domu oznámil dohodu verejne a vo svojom statuse zdôraznil spoločný historický kontext blížiacich sa osláv konca druhej svetovej vojny pre oba bojujúce národy:
„S potešením oznamujem, že vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou bude platiť TROJDŇOVÉ PRÍMERIE (9., 10. a 11. mája). Oslavy v Rusku sú na Deň víťazstva, ale rovnako aj na Ukrajine, pretože aj oni boli dôležitou súčasťou a faktorom druhej svetovej vojny. Toto prímerie bude zahŕňať pozastavenie všetkej kinetickej aktivity a tiež výmenu 1000 zajatcov z každej krajiny,“ napísal Donald Trump na platforme Truth Social.
Výzva pre lídrov a predchádzajúce kroky
O zastavenie paľby požiadal americký líder priamo prezidentov oboch štátov – Vladimira Putina aj Volodymyra Zelenského. Z vyjadrení a predchádzajúceho vývoja na fronte vyplývajú nasledovné skutočnosti o pokoji zbraní:
- dohodnuté prímerie bude trvať presne tri dni a zahŕňa okamžité pozastavenie akejkoľvek vojenskej aktivity,
- kľúčovým a mimoriadne dôležitým bodom dohody je masívna výmena až 1000 zajatcov z každej zúčastnenej krajiny,
- Rusko už predtým jednostranne vyhlásilo vlastné prímerie na 8. a 9. mája, keď si tradičnou vojenskou prehliadkou pripomína koniec vojny,
- Ukrajina zas naopak vyhlásila vlastný pokoj zbraní, ktorý platil už od stredajšej polnoci.
Americký prezident vo svojom vyhlásení neskrýval optimizmus ohľadom ďalších diplomatických krokov. „Dúfajme, že to je začiatok konca veľmi dlhej, smrteľnej a tvrdo bojovanej vojny. Pokračujú rozhovory o ukončení tohto veľkého konfliktu, najväčšieho od druhej svetovej vojny, a každý deň sa k nemu dostávame bližšie,“ dodal na záver Donald Trump, ktorý sa tak viditeľne snaží prebrať plnú iniciatívu v mierových rokovaniach.