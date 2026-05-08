Nemecký výrobca luxusných športových vozidiel Porsche rázne optimalizuje svoje podnikateľské aktivity. V rámci snahy zamerať sa na svoje kľúčové činnosti plánuje automobilka kompletne zatvoriť tri vedľajšie divízie, čo bude mať za následok prepustenie približne 500 zamestnancov. O nečakaných škrtoch informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Koniec e-bikov, batérií aj softvéru
Zástupcovia spoločnosti v piatok oficiálne oznámili, že sa sťahujú z viacerých technologických segmentov, ktoré nespadajú do ich hlavného zamerania. Zatváranie sa priamo dotkne týchto troch divízií:
- divízie Cellforce Group, ktorá sa doposiaľ zaoberala vývojom a výrobou batérií pre elektromobily,
- divízie Porsche E-Bike Performance, ktorá sa zameriavala na produkciu prémiových elektrických bicyklov,
- špecializovanej softvérovej divízie s názvom Cetitec,
- tieto radikálne kroky prichádzajú len približne dva týždne po tom, čo automobilka ohlásila predaj svojho podielu vo výrobcovi luxusných športových automobilov Bugatti.
Dopady na zamestnancov a bolestivé škrty
Rozhodnutie nemeckého gigantu sa výrazne podpíše pod stratu stoviek pracovných miest. Ako dôvod pri e-bikoch uvádza automobilka najmä zmenené podmienky na trhu. Rozloženie prepúšťania bude nasledovné:
- v divízii elektrických bicyklov príde o prácu celkovo 350 ľudí naprieč pobočkami v Nemecku a Chorvátsku,
- v softvérovej pobočke skončí na domácom nemeckom trhu 60 zamestnancov,
- ďalších zhruba 30 ľudí z IT divízie príde o svoje miesto v Chorvátsku,
- presný časový harmonogram, kedy sa prevádzky definitívne zatvoria, zatiaľ vedenie firmy nezverejnilo.
„Spoločnosť je nútená robiť bolestivé škrty vrátane tých v divíziách,“ priznal bez okolkov šéf automobilky Michael Leiters v súvislosti s rušením pracovných pozícií.
Rozhodnutie nemeckej automobilky jasne odzrkadľuje aktuálne výzvy a ochladenie na trhu s elektromobilitou či pridruženými technológiami. Zbavovanie sa vedľajších projektov ukazuje, že značka Porsche volí v súčasnom ekonomickom prostredí defenzívnejšiu stratégiu a svoj kapitál ide sústrediť výhradne na kľúčový segment – vývoj a výrobu vlastných športových áut.