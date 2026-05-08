Predseda vlády SR Robert Fico v piatok krátko po svojom prílete do Moskvy, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom, položil v Alexandrovskom sade neďaleko múrov Kremľa veniec k hrobu neznámeho vojaka. O úvodnom programe premiéra a jeho vyhláseniach k vojne a bilaterálnym vzťahom informuje TASR.
Úcta k padlým vojakom a starostlivosť o cintoríny
Slovenský premiér označil za hlavný dôvod svojej návštevy snahu prejaviť rešpekt vojakom Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska. Vo svojom príhovore zdôraznil nasledovné body:
- národy bývalého Sovietskeho zväzu a osobitne dnešnej Ruskej federácie zaplatili podľa neho najväčšiu cenu v boji s fašizmom počas druhej svetovej vojny,
- jeho vláda bude aj naďalej prejavovať veľkú pozornosť ochrane a starostlivosti o vojenské cintoríny na území SR,
- ako príklad uviedol nedávno zrekonštruovaný vojenský cintorín v Michalovciach, ktorý sa podľa vlastných slov chystá v blízkej budúcnosti opätovne navštíviť.
Čierna ovca v EÚ a uprednostňovanie dialógu
Robert Fico sa následne označil za politika, ktorý dlhodobo uprednostňuje konštruktívny dialóg pred silnými slovami. K svojej pozícii na medzinárodnej scéne a k vzťahom s Moskvou uviedol:
- v rámci Európskej únie sa sám vníma ako „čierna ovca“, pretože odmieta politiku jediného povinného názoru,
- vyslovuje postoje, ktoré často nezodpovedajú tomuto podľa neho nesprávnemu prístupu, a niekedy sa musí biť o historické fakty,
- záleží mu na normálnych, priateľských a štandardných vzťahoch medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou.
„Ja som odporcom jediného povinného názoru. Myslím si, že takýto prístup je veľmi nesprávny... Niekedy sa dokonca bijem o historické fakty,“ vysvetlil svoj postoj premiér s tým, že o bilaterálnych vzťahoch plánuje v sobotu osobne hovoriť aj s Vladimirom Putinom.
O cestu slovenského premiéra do Moskvy sa podľa jeho slov zaujímali viacerí európski politici. Fico ako hlavné posolstvo, ktoré chce odovzdať ruskému prezidentovi, vyzdvihol naliehavú potrebu diplomatických riešení. „Základné slovo je dialóg... Ja som absolútny zástanca akejkoľvek podoby prímeria. Myslím si, že je stokrát rozumnejšie viesť ten súboj za rokovacím stolom. Chcem vysloviť presvedčenie, že sa blížime ku koncu rusko-ukrajinského príbehu,“ uzavrel líder slovenskej vlády po pietnom akte.