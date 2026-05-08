Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Dmytro Lytvyn sa domnieva, že predseda vlády SR Robert Fico by mohol zohrať kľúčovú úlohu pri mierových snahách. Na sobotňajšom stretnutí v Moskve by mal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi odovzdať dôležitý odkaz o tom, že Kyjev je pripravený na rokovania zamerané na ukončenie vojny. O diplomatickom pozadí návštevy informovala agentúra RBC-Ukraine.
Odkaz z Kyjeva a podmienky stretnutia
Dmytro Lytvyn potvrdil nedávny rozhovor medzi Volodymyrom Zelenským a Robertom Ficom, počas ktorého sa slovenský premiér priamo zaujímal o aktuálny postoj Ukrajiny. Z tohto rozhovoru podľa ukrajinskej strany vyplynuli nasledovné fakty:
- Kyjev sa intenzívne usiluje o spravodlivé ukončenie vojny,
- na dosiahnutie mieru sú však podľa ukrajinského lídra nevyhnutné dôstojné riešenia,
- Ukrajina je pripravená stretnúť sa s ruskou stranou na najvyššej úrovni lídrov,
- kľúčovou podmienkou je zmysluplný formát rokovaní, ktorý prinesie reálne rozhodnutia.
„Prezident mu povedal, že sa usilujeme o ukončenie vojny, že na to sú potrebné dôstojné riešenia a že Ukrajina je pripravená stretnúť sa na úrovni lídrov v zmysluplnom formáte... Toto je pravdepodobne kontext, v ktorom bude Fico komunikovať,“ potvrdil poradca Lytvyn.
Slovensko ako sprostredkovateľ a postoj Kremľa
O možnosti, že by slovenský premiér zohral úlohu akéhosi sprostredkovateľa, hovoril už vo štvrtok aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec. Táto diplomatická misia má podľa neho jasný význam:
- Robert Fico môže Vladimirovi Putinovi odovzdať priame odkazy od Zelenského, s ktorým v uplynulom období dvakrát osobne komunikoval,
- zároveň môže v Moskve získať mimoriadne cenné informácie ohľadom ruských perspektív a ochoty na ukončenie vojenského konfliktu,
- slovenská diplomacia dlhodobo zdôrazňuje, že je nevyhnutné komunikovať so všetkými zúčastnenými stranami.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok k téme prípadných mierových jednaní reagoval vyhlásením, že Vladimir Putin je teoreticky pripravený rokovať s každým, vrátane európskych lídrov. Zároveň však zdôraznil, že Rusko nebude takéto rozhovory z vlastnej strany nijako iniciovať.
Predseda vlády SR Robert Fico bezpečne pristál na letisku v Moskve v piatok popoludní, aby sa zúčastnil na víkendových oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom. Ako avizoval Putinov poradca Jurij Ušakov, najočakávanejšie bilaterálne rokovanie medzi Ficom a Putinom o stave a perspektívach spolupráce, ako aj o spomínaných mierových odkazoch, sa uskutoční už túto sobotu.