Predseda vlády SR Robert Fico v piatok popoludní pricestoval do Moskvy, kde sa zúčastní na víkendových oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom. Ako informuje TASR na základe správ agentúr TASS a RIA Novosti, slovenského premiéra čaká okrem slávnostného programu aj dôležité bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Rokovania v Kremli a pietny akt

Hlavným bodom pracovnej časti cesty bude stretnutie s ruskou hlavou štátu. O detailoch tohto stretnutia informoval vo štvrtok Putinov poradca Jurij Ušakov:

  • Robert Fico bude s Vladimirom Putinom rokovať už túto sobotu,
  • témou rozhovorov bude najmä súčasný stav a perspektívy vzájomnej bilaterálnej spolupráce oboch krajín,
  • kompletný program slovenského premiéra zatiaľ nie je verejne známy,
  • avizoval však, že počas pobytu v Moskve slávnostne položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády.

Vládna delegácia a zoznam štátnikov

Slovenský premiér sa do Ruska presunul letom, ktorý sa musel vyhnúť ukrajinskému či poľskému vzdušnému priestoru. Podľa údajov z leteckého portálu Flight Aware premiér letel cez vzdušný priestor Českej republiky, Nemecka, Švédska a Fínska. Na zahraničnej ceste ho priamo sprevádzajú:

  • štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok,
  • podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar.

Okrem slovenského premiéra sa na ostro sledovaných vojenských oslavách Dňa víťazstva v Moskve zúčastnia aj ďalší zahraniční hostia. Účasť potvrdili najvyššie štátne delegácie z Bieloruska, Laosu, Malajzie, ako aj lídri bosnianskej Republiky srbskej, Abcházska a Južného Osetska. V piatok poradca Ušakov navyše dodal, že návštevu už potvrdili aj prezidenti Kazachstanu a Uzbekistanu.

Slovenský premiér sa tak zaradil do užšej skupiny medzinárodných politických lídrov, ktorí sa rozhodli osobne zúčastniť na tohtoročných oslavách 9. mája priamo v ruskej metropole, a to aj v kontexte prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine.