Predseda vlády SR Robert Fico v piatok popoludní pricestoval do Moskvy, kde sa zúčastní na víkendových oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom. Ako informuje TASR na základe správ agentúr TASS a RIA Novosti, slovenského premiéra čaká okrem slávnostného programu aj dôležité bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Rokovania v Kremli a pietny akt
Hlavným bodom pracovnej časti cesty bude stretnutie s ruskou hlavou štátu. O detailoch tohto stretnutia informoval vo štvrtok Putinov poradca Jurij Ušakov:
- Robert Fico bude s Vladimirom Putinom rokovať už túto sobotu,
- témou rozhovorov bude najmä súčasný stav a perspektívy vzájomnej bilaterálnej spolupráce oboch krajín,
- kompletný program slovenského premiéra zatiaľ nie je verejne známy,
- avizoval však, že počas pobytu v Moskve slávnostne položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády.
Vládna delegácia a zoznam štátnikov
Slovenský premiér sa do Ruska presunul letom, ktorý sa musel vyhnúť ukrajinskému či poľskému vzdušnému priestoru. Podľa údajov z leteckého portálu Flight Aware premiér letel cez vzdušný priestor Českej republiky, Nemecka, Švédska a Fínska. Na zahraničnej ceste ho priamo sprevádzajú:
- štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok,
- podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar.
Okrem slovenského premiéra sa na ostro sledovaných vojenských oslavách Dňa víťazstva v Moskve zúčastnia aj ďalší zahraniční hostia. Účasť potvrdili najvyššie štátne delegácie z Bieloruska, Laosu, Malajzie, ako aj lídri bosnianskej Republiky srbskej, Abcházska a Južného Osetska. V piatok poradca Ušakov navyše dodal, že návštevu už potvrdili aj prezidenti Kazachstanu a Uzbekistanu.
Slovenský premiér sa tak zaradil do užšej skupiny medzinárodných politických lídrov, ktorí sa rozhodli osobne zúčastniť na tohtoročných oslavách 9. mája priamo v ruskej metropole, a to aj v kontexte prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine.