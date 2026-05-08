Päť ľudí utrpelo v piatok popoludní zranenia pri vážnej kolízii osobného vozidla s vlakom. K hrozivej nehode došlo na nechránenom železničnom priecestí medzi obcami Bošany a Chynorany v okrese Partizánske. Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky. O udalosti informovala trenčianska krajská polícia na svojej sociálnej sieti.
Zranená posádka a policajný zásah
Z doterajších informácií o nehode a prebiehajúcom zásahu záchranných zložiek vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- vo vozidle sa v čase zrážky nachádzalo celkom päť osôb, pričom všetky z nich utrpeli zranenia,
- medzi cestujúcimi priamo vo vlaku, našťastie, k žiadnemu zraneniu osôb nedošlo,
- policajti na mieste momentálne vykonávajú prvotné procesné úkony za účelom objasnenia presných okolností tohto nešťastia.
Uzavretá cesta a výzva pre vodičov
Z dôvodu dokumentovania stôp a odstraňovania následkov havárie si situácia vyžiadala aj dopravné obmedzenia.
„Cesta je aktuálne neprejazdná. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali jej pokyny a využili na prejazd iné trasy,“ uviedla trenčianska krajská polícia vo svojej výzve verejnosti s tým, že okolnosti a príčiny nehody sa naďalej vyšetrujú.
Presná príčina zrážky, miera zavinenia a detailný rozsah zranení cestujúcich v osobnom aute sú v týchto chvíľach predmetom intenzívneho vyšetrovania. Očakáva sa, že cestná i železničná doprava v danom úseku zostane ešte nejaký čas výrazne obmedzená.