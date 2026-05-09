Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) varuje pred nebezpečnou kuchynskou pomôckou, ktorá sa predávala v obchodnej sieti TEDi. Laboratórne testy potvrdili, že z lyžice na špagety sa uvoľňujú chemikálie v množstvách, ktoré mnohonásobne prekračujú povolené limity, čo predstavuje vážne riziko pre zdravie.
Ako spoznať nebezpečnú pomôcku
Varovanie hygienici dostali prostredníctvom európskeho systému rýchleho varovania RASFF z Poľska. Ide o kuchynskú pomôcku nemeckého pôvodu, ktorá bola distribuovaná aj do slovenských predajní TEDi. V ponuke sa nachádzala minimálne počas roku 2024. Spotrebitelia by si mali skontrolovať svoje kuchynské pomôcky podľa týchto údajov:
- Názov a značka: Lyžica na špagety TEDi
- Výrobca: RENA Küchenhelfer GmbH, Nemecko
- EAN a výrobné číslo: DNP 13 55272001001000000100 224
- Identifikácia šarže: Kruh s číslami 1 až 12 na zadnej strane rúčky, kde šípka smeruje k číslu 8.
Kuchynskú pomôcku stiahli z predaja z dôvodu možného ohrozenia zdravia; Foto: uvzsr.sk
Zdravotné riziko a prekročené limity
Problémom sú takzvané primárne aromatické amíny (PAA). Tieto chemické zlúčeniny sa používajú pri výrobe plastov, no pri kontakte s potravinami nesmú do jedla prechádzať v nekontrolovanom množstve. V prípade tejto lyžice namerali odborníci hodnoty 0,01721 mg/kg a 0,02334 mg/kg.
Ide o alarmujúce zistenie, keďže maximálny povolený limit je stanovený na 0,002 mg/kg. Výrobok je teda v priamom rozpore s nariadením Komisie č. 10/2011. Keďže PAA môžu pri dlhodobom pôsobení nepriaznivo ovplyvniť zdravie, úrady odporúčajú okamžité vyradenie pomôcky z domácnosti.
Pomôcku ďalej nepoužívajte, radí hygiena
V súčasnosti ÚVZ SR v súčinnosti s regionálnymi úradmi preveruje, či sa výrobok ešte stále nenachádza na pultoch predajní v Slovenskej republike. Spoločnosť TEDi GmbH & Co.KG už bola o situácii informovaná za účelom stiahnutia nebezpečného tovaru z trhu.
Všetkým zákazníkom, ktorí si lyžicu už kúpili, sa odporúča, aby ju ďalej nepoužívali a nepripravovali s ňou jedlo. Výrobok môžete vrátiť v mieste predaja.
Ďalšia hrozba v kuchyni: SOI varovala pre niekoľkými mixérmi
Na nebezpečné kuchynské pomôcky v marci 2026 upozornila aj Slovenská obchodná inšpekcia. Tá na svojom webe zverejnila zoznam troch mixérov, ktoré môžu ohroziť zdravie spotrebiteľov.
Konkrétne ide o Smoothie mixér teesa z Poľska a mixér PRIMERA NUTRILIFE z Číny, ktoré podľa inšpektorov môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar. Podobne pri mixéri Mr.Magic z Nemecka hrozí zásah elektrickým prúdom pri jeho používaní.
SOI označila všetky tri mixéry za nebezpečné. Výrobky preto nariadili stiahnuť z trhu. Presné parametre dotknutých výrobkov a popis ich technických porúch nájdete na odkaze nižšie.