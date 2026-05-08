Výstavba strategickej vojenskej nemocnice v Prešove čelí vážnemu škandálu. Mimoparlamentná strana Demokrati zverejnila informácie o certifikovaných meraniach, podľa ktorých nosné konštrukcie nespĺňajú technické normy. V hre je nielen bezpečnosť stavby, ale aj ohrozenie 195 miliónov eur z Plánu obnovy.
Betón s polovičnou pevnosťou
Bývalý minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) vyhlásil, že má k dispozícii výsledky testov z konca apríla 2026, ktoré dopadli katastrofálne. Nosné stĺpy, kľúčové pre statiku celého objektu, vykazujú výrazne nižšiu pevnosť, než predpisuje projektová dokumentácia. „Mali mať pevnosť 60 MPa, no miestami mali menej ako 30 MPa. Je to materiál vhodný na rodinné domy, nie na strategickú nemocnicu,“ uviedol Naď.
Porovnanie parametrov betónu na stavbe v Prešove:
- Projektovaná pevnosť: 60 MPa (vysokopevnostný betón pre skelety).
- Nameraná pevnosť: pod 30 MPa (bežný betón pre menej náročné stavby).
- Dôsledok: Kritické ohrozenie statiky a nosnosti budovy.
Kaliňák pripúšťa búranie, Demokrati žiadajú trestné oznámenia
Súčasný minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) už 30. apríla potvrdil pozastavenie prác. Aktuálne prebieha znalecké skúmanie, ktoré určí, či sú poškodené prvky opraviteľné pomocou drahého zosilňovania, alebo bude musieť dôjsť k asanácii rozostavanej časti. Jaroslav Naď v tejto súvislosti vyzval ministra na podanie trestných oznámení a vyvodenie zodpovednosti voči stavebnému dozoru a zhotoviteľovi, ktorým je skupina vedená spoločnosťou Bekor.
Hlavné riziká projektu k máju 2026:
- Finančná strata: Reálna hrozba prepadnutia 195 miliónov eur z európskeho Plánu obnovy.
- Časový sklz: Pôvodný termín dokončenia (2027) je po pozastavení prác nereálny.
- Kvalita: Nejasnosti ohľadom kontroly železných výstuží a odberu vzoriek počas uplynulých mesiacov.
Strategická investícia za pol miliardy
Nová vojenská nemocnica v Prešove má byť koncovým zariadením s kapacitou viac ako 1000 lôžok. Celková hodnota zákazky presahuje 447 miliónov eur bez DPH. Projekt bol označený za strategickú investíciu štátu, ktorá mala výrazne posilniť zdravotnícku infraštruktúru na východe Slovenska v súlade s požiadavkami civilného aj vojenského sektora.
Kauza prešovskej nemocnice v máji 2026 otvára otázky o kvalite štátneho dozoru pri rekordných investíciách. Ak sa potvrdí masívne zlyhanie pri betonáži, nepôjde len o technický problém, ale o jeden z najväčších investičných omylov v novodobej histórii Slovenska, ktorý môže stáť daňových poplatníkov stovky miliónov eur.