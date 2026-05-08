Financuje si minister investícií Samuel Migaľ svoju kampaň z peňazí daňových poplatníkov? Opozičná poslankyňa Darina Luščíková (PS) v piatok obvinila šéfa rezortu MIRRI, že zneužíva štátne zdroje, tímy aj sociálne siete na budovanie vlastnej viditeľnosti v Prešovskom kraji, kde oficiálne ohlásil kandidatúru na župana.
Analýza sociálnych sietí: Prešovský kraj v popredí
Podľa Dariny Luščíkovej (PS) štatistiky príspevkov ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) jasne naznačujú predvolebnú taktiku. Od konca apríla, kedy sa o Migaľovej kandidatúre začalo špekulovať, sa takmer 40 % všetkých výstupov na Facebooku venovalo práve Prešovskému kraju. „Nitrianskemu, Trenčianskemu či Trnavskému kraju sa minister nevenoval vôbec,“ zdôraznila poslankyňa.
Porovnanie aktivity MIRRI na sociálnych sieťach (24. apríl – 8. máj 2026):
- Prešovský kraj: 11 príspevkov (cielená kampaň podľa PS).
- Košický kraj: 2 príspervky.
- Ostatné kraje SR: 0 príspevkov (v sledovanom období).
- Celkový počet výstupov: 29 aktivít.
Výzva na transparentnosť nákladov
Opozícia žiada od Samuela Migaľa a jeho rezortu kompletný výpis nákladov na výjazdy do Prešovského kraja od 1. marca 2026. Luščíková kritizuje, že minister využíva výhody úradu – od limuzíny cez profesionálnych kameramanov až po autoritu štátu – na boj o post predsedu PSK, zatiaľ čo bežní kandidáti si musia kampaň financovať z transparentných účtov.
Požadované informácie od MIRRI:
- Personálne náklady: Práca fotografov, kameramanov a správcov sociálnych sietí platených štátom.
- Logistika: Náklady na dopravu, ubytovanie a diéty celého sprievodu ministra.
- Komunikačné zdroje: Ktoré videá a grafiky o PSK boli financované z verejných zdrojov.
Migaľ: Funkciu zložím až po zvolení
Samuel Migaľ (nezávislý) na kritiku reagoval nepriamo ohlásením svojej vízie pre „sebavedomý kraj“. Zdôraznil, že z postu ministra investícií odíde až v prípade, ak v jesenných voľbách získa dôveru obyvateľov Prešovského kraja. Dovtedy plánuje pokračovať vo svojej agende, ktorú považuje za bežnú prácu v regiónoch.
Máj 2026 otvára dôležitú otázku etických hraníc v politickom súboji. Kým opozícia volá po striktnom oddelení ministerskej práce od kampane, vládny predstaviteľ využíva svoju viditeľnosť na maximum. Budúce týždne ukážu, či MIRRI zverejní požadované účty, alebo zostane podozrenie z „krvácania“ štátnej kasy v prospech jedného kandidáta nevyvrátené.