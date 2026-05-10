Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred kúpou nebezpečného nábytku, ktorý sa objavil na slovenskom trhu. Ide o jednolôžkovú posteľ pôvodom z Číny, ktorá pre vážne konštrukčné vady predstavuje riziko poranenia pre dospelých aj deti. Inšpektori už nariadili jej okamžité stiahnutie z predaja.
Pozor na túto posteľ
Problémový model postele je na trhu distribuovaný pod názvom Dictador, pozor si treba dávať aj na označenie DENNIS, ktoré je uvedené priamo na balení. Tento kus nábytku v šedej farbe s dĺžkou 120 cm je vyrobený kombináciou dreva, kovu, PU peny a poťahovej látky.
Slovenská obchodná inšpekcia navyše upozorňuje, že návod na montáž bol dodávaný výlučne v anglickom jazyku, čo je v rozpore s platnými predpismi.
Posteľ z Číny môže ohroziť zdravie, inšpekcia odporúča nepoužívať ju; Foto: soi.sk
Dôvody, prečo výrobok označili za nebezpečný, súvisia s jeho nestabilitou a nízkou kvalitou spracovania. Inšpektori identifikovali nasledovné kritické nedostatky:
- Vysoké riziko prasknutia a následného vypadnutia lamiel počas používania.
- Možnosť zlomenia podpery nosného podkladu, čo môže viesť k náhlemu kolapsu postele.
- Nebezpečenstvo zlomenia bočnice, v dôsledku čoho hrozia pomliaždeniny, tržné alebo rezné rany.
- Potenciálne poranenia hlavy, trupu a všetkých končatín v prípade poškodenia konštrukcie.
Ako získať späť peniaze?
Ak ste si posteľ už kúpili, SOI dôrazne odporúča, aby ste ju vo vlastnom záujme ihneď prestali používať. Predávajúci je povinný vyjsť v ústrety poškodeným zákazníkom a ponúknuť im riešenie.
Spotrebiteľ má pri vrátení tohto nebezpečného výrobku zákonné právo na výber z viacerých foriem kompenzácie. Predajca musí zabezpečiť buď opravu, alebo nahradenie postele bezpečným kusom v rovnakej kvalite, prípadne vrátiť plnú kúpnu cenu. „Spotrebiteľ má nárok na vrátenie peňazí za výrobok vždy, keď subjekt zodpovedný za spätné prevzatie nedokončil opravu alebo nahradenie v primeranej lehote,“ pripomína kontrolný orgán.
Pozor aj na výrobky z Poľska
Slovenská obchodná inšpekcia v apríli informovala aj o nebezpečných výrobkoch pôvodom z Poľska. Ide o sériu predlžovacích prívodov značky PLASTROL, pri používaní ktorých hrozí potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Inšpekcia pri viacerých modeloch značky PLASTROL identifikovala nedostatočné konštrukčné vyhotovenie. SOI preto uložila povinné opatrenia na zabránenie ďalšiemu predaju a zabezpečila stiahnutie výrobkov z trhu. Spotrebiteľom, ktorí si tieto produkty zakúpili, sa odporúča, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.