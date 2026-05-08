Slovenský vládny špeciál nabral smer Rusko. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok popoludní odcestoval do Moskvy na oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Napriek kritike spojencov a domácej opozície sa predseda vlády zúčastní na oficiálnom programe v Kremli, ktorého súčasťou je aj bilaterálne rokovanie s Vladimirom Putinom.
Cesta ponad Európu pod drobnohľadom
Informáciu o odlete slovenskej delegácie priniesla ako prvá ruská agentúra TASS s odkazom na zdroje z riadenia letovej prevádzky EÚ. Krátko nato údaje potvrdili aj verejne dostupné letecké radary. Podľa portálu FlightAware vládny špeciál po vzlete z Bratislavy smeroval ponad územie Českej republiky a Nemecka, pričom popoludní sa nachádzal v blízkosti švédskeho pobrežia nad Baltským morom.
Podrobnosti o lete vládneho špeciálu (8. máj 2026):
- Trasa: Bratislava – Česko – Nemecko – Baltské more – Moskva.
- Dĺžka letu: Odhadovaná na 3,5 až 4 hodiny.
- Zloženie delegácie: Premiér Robert Fico, štátny tajomník MZVEZ SR Marek Eštok a podpredseda NR SR Tibor Gašpar.
Vrchol cesty: Stretnutie v Kremli
Hlavným bodom programu slovenskej delegácie v Moskve je účasť na oslavách konca druhej svetovej vojny. Okrem pietnych aktov je potvrdené aj osobné stretnutie Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ide o prvú návštevu slovenského premiéra v Rusku od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu, čo vyvoláva silné diplomatické ohlasy v celom regióne.
Očakávané témy a súvislosti:
- Historický kontext: Uctenie si pamiatky osloboditeľov Červenej armády.
- Politický rozmer: Prelomenie diplomatickej izolácie Ruska zo strany členského štátu EÚ a NATO.
- Energetika a bezpečnosť: Možné diskusie o tranzite surovín a bezpečnostnej architektúre Európy.
Odlet Roberta Fica do Moskvy v máji 2026 potvrdzuje nový kurz slovenskej zahraničnej politiky „na štyri svetové strany“. Kým západní partneri sledujú tento krok s obavami o jednotu Únie, slovenská vláda argumentuje suverenitou a historickou vďakou. Výsledky rokovaní v Kremli budú známe v najbližších hodinách.