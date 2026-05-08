Návštevníkov Tatranského národného parku čakajú od pondelka dopravné obmedzenia na obľúbených trasách. Správa TANAP-u ohlásila dočasnú uzáveru zelenej značky medzi Bilíkovou a Rainerovou chatou. Dôvodom je dlho očakávaná oprava kritického úseku Tatranskej magistrály, ktorý pred rokmi poškodil nebezpečný zosuv.
Uzávera zelenej trasy: Čo potrebujete vedieť
Od pondelka 11. mája 2026 (6.00 h) bude pre verejnosť uzavretý zeleno značený chodník v úseku Bilíkova chata – Vodopády Studeného potoka – Rainerova chata. Podľa hovorkyne Správy TANAP-u Jarky Hlaváčovej potrvá toto obmedzenie minimálne jeden mesiac. Uzávera je nevyhnutná z logistických a bezpečnostných dôvodov počas prebiehajúcich stavebných prác v tesnej blízkosti.
Detaily obmedzení v máji 2026:
- Lokalita: Oblasť Studenovodských vodopádov a Hrebienka.
- Trvanie: Od 11. mája, predpoklad dĺžky cca 30 dní.
- Dôvod: Sanácia zosuvu na červenej značke (Magistrále).
Obchádzka cez Magistrálu vyžaduje opatrnosť
Turisti môžu ako náhradnú trasu využiť červeno značenú Tatranskú magistrálu. Správa národného parku však varuje, že tento úsek, ktorý bol od novembra 2023 oficiálne uzavretý kvôli zosuvu svahu, je stále v zlom technickom stave. „Úsek je miestami poškodený a rozpadnutý, preto prosíme o zvýšenú opatrnosť,“ upozornila Hlaváčová. Povrch je nerovný a kamenistý, čo si vyžaduje pevnú obuv a sústredený pohyb.
Bezpečnostné odporúčania TANAP-u:
- Zvýšená pozornosť: Sledujte terén, hrozí riziko zakopnutia alebo podvrtnutia.
- Rešpektovanie značenia: Nevstupujte do uzavretých zón označených páskou alebo tabuľami.
- Pokyny personálu: Riaďte sa inštrukciami pracovníkov, ktorí v teréne opravujú chodník.
Koniec dvojročného provizória
Oprava úseku medzi Hrebienkom a Rázcestím nad Rainerovou chatou je kľúčová pre obnovenie plnohodnotného pohybu po Tatranskej magistrále. Chodník bol vážne poškodený zosuvom svahu pred približne 2,5 rokmi. Aktuálne práce majú za cieľ definitívne stabilizovať svah a vybudovať bezpečné teleso chodníka, aby mohla byť táto tepna Tatier opäť plne k dispozícii návštevníkom bez obmedzení.
Správa TANAP-u žiada návštevníkov o trpezlivosť. Hoci dočasná uzávera zelenej trasy skomplikuje prístup k vodopádom, výsledkom bude bezpečnejšia infraštruktúra na najfrekventovanejšom turistickom chodníku v národnom parku. Aktuálne informácie o priebehu prác budú zverejňované priebežne.