Geopolitické ľady sa po štyroch rokoch vojny na Ukrajine začínajú hýbať. Kremeľ v piatok potvrdil pripravenosť Vladimira Putina na dialóg s európskymi lídrami. Reagoval tak na informácie o tom, že Európska únia už nechce byť len pasívnym pozorovateľom mierových rozhovorov a pripravuje sa na priame rokovania s Moskvou.
Peskov: Prvý krok musí urobiť Brusel
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že ruský prezident je otvorený rokovaniam s kýmkoľvek, vrátane predstaviteľov Európy. Zdôraznil však, že iniciatíva nesmie vyjsť z ruskej strany. „Ruská strana nebola iniciátorom úplného pozastavenia našich vzťahov... budeme pripravení pokračovať v dialógu tak ďaleko, ako budú pripravení ísť Európania,“ uviedol Peskov. Podľa Moskvy to boli práve európske krajiny, ktoré vo februári 2022 prerušili diplomatické mosty.
Diplomatický kontext (máj 2026):
- Zmena kurzu EÚ: Denník Financial Times informoval o prípravách EÚ na dialóg s Putinom kvôli frustrácii z minimálneho pokroku trojstranných rozhovorov (USA – Rusko – Ukrajina).
- Podpora Zelenského: Predseda Európskej rady António Costa uviedol, že Únia má pre tento krok podporu ukrajinského prezidenta.
- Rola pozorovateľa: Európski lídri pociťujú potrebu aktívnejšie zasahovať do mierového procesu, v ktorom doteraz dominoval Washington.
Zločinec alebo partner? Rozporuplná rétorika
Hoci sa pripravuje pôda pre rokovania, vzťahy zostávajú extrémne napäté. Európski lídri v minulosti označili Vladimira Putina za vojnového zločinca a varovali, že ruské víťazstvo by mohlo viesť k napadnutiu členských štátov NATO. Moskva tieto tvrdenia odmieta a naopak obviňuje Európu z podnecovania vojny prostredníctvom miliardových dodávok zbraní a spravodajských informácií pre Kyjev.
Prekážky na ceste k mieru:
- Vojenská pomoc: Rusko vníma dodávky zbraní z EÚ ako priame zapojenie sa do konfliktu.
- Právna rovina: Status „vojnového zločinca“ sťažuje protokolárnu stránku prípadných oficiálnych stretnutí.
- Bezpečnostné záruky: Obe strany majú diametrálne odlišné predstavy o povojnovom usporiadaní Európy.
Jar 2026 prináša diplomatický paradox. Na jednej strane stojí oficiálna rétorika o agresorovi a spravodlivej obrane, na druhej pragmatické uznanie, že bez priameho kontaktu Bruselu s Moskvou sa koniec najväčšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny nepriblíži. Ak EÚ skutočne urobí prvý krok, pôjde o zásadný obrat v svetovej diplomacii posledných rokov.