Spoločnosť INCOM d.o.o. v spolupráci s obchodným reťazcom Lidl Slovenská republika s.r.o. informuje spotrebiteľov o stiahnutí obľúbeného mrazeného dezertu z predaja. Dôvodom preventívneho opatrenia je možná prítomnosť cudzieho telesa vo výrobku.
Informácie o zmrzline
Lidl pristúpil k stiahnutiu výrobku na základe vnútornej kontroly kvality. Oznámenie sa týka konkrétnej šarže mrazených tyčiniek, ktoré boli na pultoch predajní dostupné od 25. júla 2025. Spotrebitelia by si mali vo svojich mrazničkách skontrolovať balenia, ktoré zodpovedajú nasledovným špecifikáciám:
- Názov produktu: „Arašidové zmrzlinové tyčinky (Peanut Ice Cream Bars)“
- Balenie: 6x44 g (celkovo 264 g)
- Dátum minimálnej trvanlivosti (DMT): 31. 05. 2027
- Identifikačné číslo šarže: L2512633
- EAN kód: 4056489814856
Lidl varuje pred nevyhovujúcim dezertom, zmrzlinové tyčinky môžu obsahovať cudzí predmet; Foto: lidl.sk
Spoločnosť Lidl Slovenská republika zdôrazňuje, že výzva sa týka výlučne uvedeného výrobku. Ostatné produkty, šarže či iné druhy zmrzlín predávané v sieti Lidl sú bezpečné a ich konzumácia nepredstavuje riziko.
Peniaze vám vrátia aj bez bločku
Zákazníci, ktorí majú mrazené tyčinky doma, ich môžu vrátiť priamo v predajni. „V prípade, že ste si spomenutý produkt zakúpili, môžete ho priniesť späť do ktorejkoľvek predajne, pričom Vám budú vrátené peniaze v plnej výške aj bez predloženia pokladničného dokladu,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku.
Pre ďalšie informácie alebo doplňujúce otázky zriadila spoločnosť komunikačný kanál pre verejnosť. Občania môžu kontaktovať zákaznícku linku na telefónnom čísle 0232 441 800. Zároveň sa odporúča šíriť túto informáciu medzi známymi a rodinnými príslušníkmi, ktorí mohli tento produkt v uplynulom období zakúpiť.
Nevyhovujúce mäso: Kontrola v Lidli odhalila problém
Lidl upozorňoval na nevyhovujúci výrobok aj v apríli. Kontrola kežmarskej prevádzky totiž odhalila nevyhovujúce hovädzie mäso.
Kontrolóri sa zamerali na Hovädziu falošnú sviečkovú z pleca, vákuovo balenú, s dátumom spotreby 16. 4. 2026. Ako informuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na svojom webe, hoci bol obal výrobku na prvý pohľad čistý a neporušený, hneď po priblížení k nemu vykazovala vzorka odpudzujúce vlastnosti.
V čase vykonania úradnej kontroly v kežmarskej prevádzke sa výrobok už v predaji nenachádzal, nakoľko uplynul jeho dátum spotreby.