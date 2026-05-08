Ministerstvo kultúry SR spustilo vlastný komunikačný kanál. V prvej epizóde podcastu „Na frekvenciách kultúry“ ministerka Martina Šimkovičová (nominantka SNS) zdôraznila, že jej cieľom je zjednotenie kultúrnej obce a odstránenie elitárstva. Zároveň odmietla kritiku opozície a umeleckých kruhov ako neopodstatnenú a motivovanú strachom z preverovania minulých procesov.
Kultúra nad politikou a ideológiou
Podľa Martiny Šimkovičovej by kultúra mala spoločnosť spájať, nie rozdeľovať na nadradené a podradené skupiny. V premiérovom vydaní podcastu uviedla, že umenie sa nesmie podriaďovať ideologickým predstavám úzkych záujmových skupín. „Kultúra sa nemôže riadiť politikou... musí byť nad tým všetkým,“ vyhlásila ministerka. Hoci uznáva prínos zdravej rivality, ostro vystupuje proti vyvyšovaniu sa jednej časti kultúrnej obce nad druhú.
Hlavné témy podcastu „Na frekvenciách kultúry“ (máj 2026):
- Zastavenie selekcie: Rezort deklaruje snahu o spravodlivé rozdeľovanie zdrojov bez uprednostňovania vybraných aktérov.
- Kritika inštitúcií: Ministerka poukázala na zistené pochybenia vo fungovaní Fondu na podporu umenia (FPU) v minulosti.
- Reakcia na kritiku: Ataky voči svojej osobe vníma ako snahu prekryť výsledky preverovania procesov z predchádzajúcich období.
Modernizácia a zahraničná prezentácia
Okrem politických tém sa diskusia zamerala aj na technický rozvoj rezortu. Ministerka vyzdvihla dôležitosť digitalizácie a pasportizácie kultúrneho fondu, čo má zabezpečiť lepšiu ochranu a evidenciu národného dedičstva. Martina Šimkovičová taktiež ocenila rastúci záujem verejnosti o návštevu múzeí, galérií a ďalších kultúrno-edukačných inštitúcií na Slovensku.
Priority ministerstva pre rok 2026:
- Propagácia v zahraničí: Zviditeľňovanie slovenského umenia a tradícií na medzinárodnej scéne.
- Kreatívny priemysel: Podpora inovácií a prepájanie tradičnej kultúry s modernými formami umenia.
- Transparentnosť: Nastavenie nových pravidiel pre fungovanie zbierkotvorných inštitúcií.
Spustenie oficiálneho podcastu ministerstva v máji 2026 naznačuje snahu rezortu o priamu komunikáciu s verejnosťou bez sprostredkovania tradičnými médiami. Martina Šimkovičová týmto krokom upevňuje svoju pozíciu v kultúrnom dialógu a jasne definuje hranicu medzi svojou víziou „spájajúcej kultúry“ a postojmi svojich kritikov, ktorých argumenty považuje za vyprázdnené.