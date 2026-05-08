Personálne zemetrasenie v Policajnom zbore pokračuje. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) dočasne pozbavil výkonu štátnej služby vyšetrovateľa Pavla Ďurku. Rozhodnutie prichádza po novom obvinení zo zneužívania právomocí a vydierania, čo vyvolalo ostrú reakciu obhajoby, ktorá hovorí o nezákonnom postupe a „domácom väzení“ pre čestných policajtov.
Obvinenie zo závažnej trestnej činnosti
Dôvodom pre vydanie personálneho rozkazu je marcové obvinenie Pavla Ďurku zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania. Podľa rezortu vnútra sa mal týchto skutkov dopustiť priamo pri plnení služobných povinností vyšetrovateľa. „Bolo by v rozpore s ochranou dôvery občanov v právny štát, ak by vyšetrovateľ dôvodne podozrivý zo závažnej trestnej činnosti mohol voči iným osobám vystupovať z pozície OČTK,“ uviedla Kancelária ministra vnútra.
Právne aspekty dočasného pozbavenia (máj 2026):
- Zákonná povinnosť: Podľa rezortu zákon o služobnom pomere priamo prikazuje toto opatrenie pri dôvodnom podozrení z úmyselného trestného činu.
- Trvanie: Opatrenie je nateraz obmedzené na zákonom stanovenú lehotu 6 mesiacov.
- Ochrana záujmu: Cieľom je zaistiť zákonnosť prebiehajúcich vyšetrovaní, na ktorých by sa obvinený policajt mohol podieľať.
Status chráneného oznamovateľa verzus trestné stíhanie
Ministerstvo vnútra sa opiera aj o judikatúru Ústavného súdu SR (Uznesenie I. ÚS 220/2025-22), podľa ktorej status chráneného oznamovateľa neslúži ako imunita pred trestným stíhaním. Rezort deklaruje, že voči všetkým policajtom v podobnej procesnej situácii postupuje identicky, bez ohľadu na ich predchádzajúce postavenie či priznanú ochranu.
Kubina: Rozhodnutie nie je zákonné ani múdre
Advokát Peter Kubina, ktorý zastupuje Pavla Ďurku, ostro kritizuje kroky Matúša Šutaja Eštoka. Tvrdí, že minister si zo všetkých možností cielene vyberá tú najhoršiu, čo obhajobe uľahčí cestu k víťazstvu na súde. Podľa Kubinu je cieľom držať „krivo obvinených policajtov“ mimo služby až do najbližších volieb.
Argumenty obhajoby:
- Individuálna zodpovednosť: Upozornenie na osobnú zodpovednosť osôb, ktoré sa podieľajú na podľa nich nezákonných rozhodnutiach.
- Exponenciálne škody: Rastúci nárok na náhradu škody voči štátu v prípade oslobodenia policajta.
- Ignorovanie súdov: Tvrdenie, že ministerstvo nerešpektuje doterajšie súdne rozhodnutia v prospech vyšetrovateľov.
Máj 2026 tak prináša ďalšiu kapitolu v dlhotrvajúcej vojne v rámci bezpečnostných zložiek. Kým ministerstvo vnútra argumentuje očistou zboru a ochranou právneho štátu, obhajoba hovorí o politickej pomste. Rozuzlenie tohto sporu pravdepodobne prinesú až súdy, pričom účet za prípadné nezákonné rozhodnutia nakoniec zaplatí štát.