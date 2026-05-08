Odkaz víťazstva nad fašizmom nesmie vyprchať ani 81 rokov po skončení vojny. Predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka pri pamätníku na Rázusovom nábreží varoval pred „stratou pamäti“ spoločnosti. Podľa neho sa fašistické prvky nebezpečne vracajú do slovenskej politiky práve v čase, keď Európa čelí ruskej agresii na Ukrajine.
Šimečka: Zlo sa opäť normalizuje
Líder PS Michal Šimečka si spolu s kolegami uctil pamiatku obetí pri hrobe neznámeho vojaka. Zdôraznil, že hoci výročie nie je okrúhle, jeho význam v roku 2026 rastie. „Mali by sme si pripomínať zlo fašizmu a nacizmu, ktoré rozpútalo vojnu,“ skonštatoval. Podľa neho sme dnes svedkami toho, ako sa mnohé ideologické prvky, ktoré viedli ku svetovému konfliktu, opäť legitimizujú v slovenskej verejnej debate.
Hlavné riziká, na ktoré poukázalo Progresívne Slovensko:
- Normalizácia extrémizmu: Návrat rétoriky, ktorá zľahčuje zločiny fašizmu v politickom priestore.
- Vymieranie pamätníkov: S odchodom poslednej generácie, ktorá vojnu zažila, sa stráca autentická historická skúsenosť.
- Geopolitická hrozba: Prebiehajúca ruská agresia na Ukrajine ako paralela k historickým hrôzam vojny v Európe.
Historické memento: 8. máj 1945
Pred 81 rokmi, 8. mája 1945, nacistické Nemecko podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu, čím sa oficiálne skončil najkrvavejší konflikt v dejinách Európy. Pre Progresívne Slovensko je tento deň záväzkom chrániť demokratické hodnoty a nedovoliť, aby pohŕdanie človekom opäť ovládlo spoločnosť.
Prečo je odkaz 8. mája v súčasnosti kľúčový:
- Ochrana demokracie: Pripomienka, že mier a sloboda nie sú samozrejmosťou.
- Solidarita s obeťami: Uctenie si miliónov ľudí, ktorí prišli o život kvôli nenávistným ideológiám.
- Zahraničnopolitický kompas: Ukotvenie Slovenska v spoločenstve štátov, ktoré odmietajú agresiu ako nástroj politiky.
Máj 2026 v podaní Michala Šimečku nie je len o kladení vencov, ale o ostrom apele na svedomie politikov aj verejnosti. Ak absentuje hlboká debata o dôsledkoch fašizmu a súčasnej agresii na našich hraniciach, hrozí podľa PS opakovanie tragických chýb minulosti. „Nepamätáme si,“ varuje Šimečka a vyzýva k návratu k hodnotám, na ktorých bola postavená povojnová Európa.