Vládna koalícia stojí za rozhodnutím premiéra Roberta Fica navštíviť Moskvu. Minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok počas pietneho aktu na bratislavskom Slavíne označil túto cestu za legitímny prejav úcty k obetiam druhej svetovej vojny.
Šutaj Eštok: Je to o histórii a vďake
Podľa Matúša Šutaja Eštoka je dôležité nezabúdať na vysokú cenu, ktorú za slobodu Slovenska zaplatili vojaci vtedajšieho Sovietskeho zväzu. „Myslím, že to bolo 65 000 vojakov Červenej armády, ktorí pri oslobodzovaní Slovenska položili svoj život,“ pripomenul minister. Zdôraznil, že cieľom cesty Roberta Fica je primárne uctenie si týchto padlých hrdinov pri hrobe neznámeho vojaka v Moskve.
Pripomienka Dňa víťazstva v réžii vládnych predstaviteľov (máj 2026):
- Slavín: Minister vnútra si pamiatku uctil na bratislavskom vojenskom pamätníku.
- Moskva: Premiér Robert Fico si pamiatku uctí v sobotu 9. mája priamo v Rusku.
- Diplomacia: Okrem pietneho aktu je naplánované aj krátke bilaterálne stretnutie s Vladimirom Putinom.
Legitimita kroku pod paľbou kritiky
Hoci opozícia vníma návštevu Moskvy v roku 2026 ako problematickú, Matúš Šutaj Eštok ju považuje za zvrchované rozhodnutie predsedu vlády. Podľa jeho slov si pamiatka obetí zaslúži medzinárodný rozmer, najmä ak ide o štáty, ktorých armády priamo formovali výsledok vojny v našom regióne.
Súvislosti oslobodzovania Slovenska:
- Obete: Historické odhady hovoria o desaťtisícoch padlých vojakov Červenej armády na území SR.
- Pietne miesta: Slavín v Bratislave zostáva centrálnym bodom spomienky na domácej pôde.
- Misia: Kladenie kvetov k hrobu neznámeho vojaka je vnímané ako univerzálne gesto vďaky.
Vyjadrenia lídra Hlasu-SD potvrdzujú jednotný postoj vládnych špičiek k citlivej zahraničnopolitickej téme. Zatiaľ čo Šutaj Eštok reprezentuje pietu na domácej scéne, Robert Fico ju prenáša do Moskvy. Rok 2026 tak opäť otvára debatu o tom, kde končí historická vďaka a kde začína súčasná politika v turbulentných medzinárodných vzťahoch.