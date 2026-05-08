V uzavretej zóne okolo bývalej jadrovej elektrárne v Černobyle vypukol v piatok rozsiahly lesný požiar. Plamene pohltili už viac ako 1100 hektárov územia. Úrady upokojujú verejnosť, že hladina radiácie je zatiaľ stabilná, no prácu hasičov vážne ohrozujú míny a nepriaznivé počasie.
Oheň na ploche 1100 hektárov
Požiar v kontaminovanej oblasti nahlásili v ranných hodinách. Podľa správy černobyľskej prírodnej rezervácie sa oheň kvôli extrémnemu suchu a silnému vetru šíril mimoriadne rýchlo. K 10.00 h miestneho času už zasahoval plochu s rozlohou približne 1100 hektárov. Situáciu monitorujú špeciálne tímy, ktoré neustále preverujú úroveň rádioaktivity v ovzduší.
Hasenie brzdia míny a padajúce drony
Záchranné práce komplikuje nielen počasie, ale aj bezpečnostné riziká spojené s vojnovým stavom. V niektorých sektoroch museli hasiči zásah pozastaviť kvôli riziku výbuchu nášľapných mín. Podľa agentúry AFP sa navyše vo štvrtok v tesnej blízkosti zóny vylúčenia zrútil bezpilotný prostriedok, čo vyvoláva otázky o príčine vzniku požiaru.
Faktory sťažujúce likvidáciu požiaru (máj 2026):
- Extrémne sucho: Vegetácia v zóne je vysušená, čo uľahčuje horenie.
- Silný vietor: Roznáša iskry na veľké vzdialenosti a zvyšuje rozlohu požiaroviska.
- Kontaminácia: Lesy a močiare v okolí elektrárne patria k najviac zamoreným oblastiam na svete.
- Munícia: Prítomnosť mín znemožňuje pozemný prístup do niektorých častí lesa.
Memento z roku 2020 a hrozba radiácie
Uzavretá zóna čelila veľkým požiarom aj v minulosti, naposledy v apríli 2020. Najväčšou obavou odborníkov je tzv. sekundárna kontaminácia – proces, pri ktorom sa rádioaktívne častice (nuklidy) usadené v pôde a stromoch uvoľňujú do ovzdušia spolu s dymom. Miestne úrady nateraz ubezpečujú, že namerané hodnoty zostávajú „v rámci normy“.
Pravdepodobné príčiny požiarov v zóne:
- Ľudská činnosť: Neodborná manipulácia s ohňom alebo úmyselné podpaľačstvo.
- Technické poruchy: Skraty na starom elektrickom vedení, ktoré prechádza zónou.
- Vojenské operácie: Pády dronov alebo ostreľovanie v širšom okolí.
Udalosti z 8. mája 2026 opäť pripomínajú, že Černobyľ zostáva permanentnou hrozbou. Kombinácia ekologickej katastrofy z minulosti a vojnových rizík súčasnosti vytvára nebezpečný mix, ktorý si vyžaduje maximálnu ostražitosť nielen Ukrajiny, ale aj susedných európskych štátov.