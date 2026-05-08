Súboj o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pozná ďalšie meno. Svoju kandidatúru v piatok oficiálne oznámil súčasný minister investícií Samuel Migaľ. Do volebného ringu vstupuje ako nezávislý kandidát s víziou zastaviť vyľudňovanie východného Slovenska prostredníctvom strategických investícií.
Tri piliere pre návrat mladých
Podľa Samuela Migaľa je kľúčom k rozvoju kraja trojuholník: práca – bývanie – infraštruktúra. Tvrdí, že PSK nesmie byť regiónom, z ktorého mladí ľudia odchádzajú za lepším životom inam. „Bez práce sa mladý človek nevráti. Bez bývania si tu mladá rodina nepostaví život,“ zdôraznil kandidát počas tlačovej konferencie v Prešove.
Priority volebného programu Samuela Migaľa (2026):
- Investičné príležitosti: Každý okres musí mať pripravenú lokalitu a projekt pre potenciálnych investorov.
- Dostupné bývanie: Vytvorenie podmienok pre mladé rodiny, aby zostali v kraji.
- Moderná infraštruktúra: Oprava ciest, mostov a posilnenie vlakových i autobusových spojení.
- Sociálne istoty: Zabezpečenie lekárov a kvalitných sociálnych služieb.
Úloha župana ako manažéra a vyjednávača
Migaľ vo svojej kandidatúre čerpá zo skúseností z ministerského kresla. Za dôležitú považuje schopnosť župana efektívne rokovať so štátom a agentúrou SARIO. Jeho cieľom je prepojiť stredné školy priamo so zamestnávateľmi, čím by sa zvýšila zamestnanosť absolventov v regióne. „Dobrý župan vie veľa vecí rozhýbať, ak vie pripraviť projekty a vytvoriť podmienky,“ uviedol.
Jednou z tém jeho programu je aj dostupné bývanie. Kraj podľa neho nemusí stavať byty namiesto miest a obcí, ale má byť koordinátorom, partnerom a odbornou oporou pri príprave projektov, pozemkov, financovania a eurofondov. V oblasti dopravy chce Migaľ zverejniť mapu najhorších ciest a mostov, zaviesť transparentný plán opráv s termínmi a zdrojmi financovania a presadiť efektívnejšie hospodárenie Správy a údržby ciest PSK. Zároveň chce vyvíjať tlak na štát, aby sa kľúčové dopravné projekty, najmä R4, stali skutočnou prioritou.
Odchod mladých ľudí nie je podľa neho len ekonomickým problémom, ale aj vážnou otázkou pre rodiny, obce a sociálne služby. Kraj podľa Migaľa musí modernizovať zariadenia sociálnych služieb, ale zároveň hľadať aj nové formy pomoci.
Rovnako chce prepojiť odborné školy so zamestnávateľmi, zaviesť štipendijný program Zostaň na východe a podporiť dostupné bývanie pre mladé rodiny, učiteľov či zdravotníkov. Dôležitou súčasťou programu je aj cestovný ruch. Pripomenul, že Prešovský kraj má Tatry, Poloniny, Domašu, drevené chrámy, kúpele, folklór, historické mestá aj jedinečnú prírodu, no samotný potenciál nestačí.
Konkurencia v PSK narastá
Kandidatúra Samuela Migaľa prichádza do prostredia už známych mien. O kreslo predsedu Prešovského kraja sa plánujú uchádzať aj títo kandidáti:
- Milan Majerský: Súčasný predseda PSK.
- Milan Mazurek: Poslanec Európskeho parlamentu (Republika).
- Marián Geci: Finančný poradca a podnikateľ.
Máj 2026 sa tak v Prešovskom kraji nesie v znamení predvolebnej mobilizácie. Samuel Migaľ stavil na kartu nezávislého odborníka s kontaktmi na centrálnu vládu. Či táto stratégia uspeje v konkurencii skúseného župana Majerského alebo radikálneho europoslanca Mazureka, rozhodnú voliči v nadchádzajúcich samosprávnych voľbách.