Na českej politickej scéne naplno prepukol kompetenčný spor o to, kto bude krajinu reprezentovať na júlovom summite NATO v Ankare. Piatkové rokovanie medzi prezidentom Petrom Pavlom a premiérom Andrejom Babišom dohodu neprinieslo. Hlava štátu v prípade vládneho veta zvažuje podanie ústavnej žaloby.
Summit v Ankare: Súboj o kreslo v delegácii
Prezident Petr Pavel po brífingu uviedol, že Andrej Babiš naďalej odmieta rešpektovať doterajšiu prax, podľa ktorej štát na vrcholných stretnutiach Aliancie zastupuje prezident. Premiér argumentuje názorovým nesúladom, najmä v otázke obranných výdavkov. Pavel však oponuje, že vláda už svoju rétoriku k rozpočtu na obranu zmenila, a preto nevidí dôvod na svoje vyradenie.
Kľúčové body sporu (máj 2026):
- Zavedená prax: Prezident sa tradične zúčastňuje summitov ako najvyšší predstaviteľ štátu navonok.
- Babišov argument: Premiér chce spojencom osobne vysvetľovať výšku výdavkov na obranu, ktoré prezident v minulosti kritizoval.
- Pavlov kompromis: Prezident navrhol, že sa zúčastní neformálnej večere, zatiaľ čo oficiálne rokovania povedie Babiš s ministrami.
Ústavná žaloba ako krajné riešenie
Situácia sa vyostruje hrozbou právneho konania. Ak vláda v júni rozhodne o zložení delegácie bez hlavy štátu, Petr Pavel je pripravený brániť svoje kompetencie súdnou cestou. „Musíme chrániť to, aby prezident mohol vykonávať svoje kompetencie dané ústavou,“ podotkol prezident, pričom podanie kompetenčnej žaloby na Ústavný súd vníma ako poslednú možnosť na ochranu ústavného poriadku.
Možné scenáre vývoja:
- Dohoda v júni: Vláda akceptuje Pavlov kompromisný návrh na „delenie“ úloh v Ankare.
- Vládny monolit: Babiš presadí delegáciu bez prezidenta, čo povedie k ochladeniu vzťahov medzi Hradom a Strakovou akadémiou.
- Súdny spor: Podanie ústavnej žaloby, ktorá by musela určiť presné hranice právomocí pri zastupovaní štátu navonok.
Spor o Ankaru nie je len o prestíži, ale o výklade českej ústavy v roku 2026. Zatiaľ čo premiér Babiš vsádza na exekutívnu silu vlády, prezident Pavel trvá na kontinuite a ústavných zvyklostiach. Rozuzlenie tohto konfliktu v júni ukáže, nakoľko jednotné a čitateľné bude Česko pre svojich spojencov v NATO.