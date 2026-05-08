Cesta premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy vyvolala v radoch slovenskej opozície búrku nevôle. Kým predseda vlády deklaruje návštevu Ruska ako pietny akt, opozičné strany SaS a hnutie Slovensko hovoria o zrade spojencov, izolácii krajiny a legitimizácii vojnových zločinov.
SaS: Fico nie je posol mieru, ale vyvrheľ
Strana SaS pod vedením Branislava Gröhlinga ostro odsúdila plánované stretnutie Fica s Vladimirom Putinom. Podľa liberálov ide o priame porušenie jednotného postoja EÚ a NATO. „Táto cesta je pľuvancom do tváre našim spojencom. Fico týmto krokom otvorene izoluje Slovensko a podporuje režim, ktorý ohrozuje bezpečnosť celej Európy,“ uviedol Gröhling. Strana zároveň vyjadrila podozrenie, že témou rozhovoru „medzi štyrmi očami“ môžu byť aj nedemokratické praktiky a prenasledovanie opozície.
Opozičné kroky voči ceste do Moskvy (máj 2026):
- Parlamentné uznesenie: SaS predloží do NR SR návrh na oficiálne odsúdenie premiérovej cesty.
- Test lojality: Hlasovanie má ukázať, ktorí poslanci stoja za spojencami a ktorí za „kolaboráciou“.
- Kritika symboliky: Opozícia odmieta, aby sa koniec druhej svetovej vojny zneužíval na legitimáciu súčasnej ruskej politiky.
Pracovnú cestu premiéra skritizovalo aj opozičné PS. Tvrdí, že nejde o politiku mieru ani neutralitu, ale o cynickú legitimizáciu agresora. „Kým premiér Robert Fico odlieta do Moskvy podať ruku Vladimirovi Putinovi, predstavitelia PS rokovali na Ukrajine a v Poľsku o bezpečnosti, ekonomickej spolupráci a budúcnosti Slovenska,“ podotkol podpredseda PS Ivan Korčok.
Podľa Korčoka Ficova cesta poškodzuje medzinárodné postavenie Slovenska a oslabuje jeho dôveryhodnosť medzi európskymi partnermi. Slovensko sa zároveň aktuálne podľa Korčoka izoluje od Európy a od príležitostí, ktoré prinesie obnova Ukrajiny.
Remišová: Celoslovenské oslavy museli ustúpiť Putinovi
K ostrej kritike sa pridala aj poslankyňa Veronika Remišová. Poukázala na to, že oficiálne oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši boli presunuté až na 10. mája. Dôvodom má byť práve premiérov program v Rusku. „Je absurdné, aby sa oslavy konali o dva dni neskôr len preto, že Robert Fico uprednostnil návštevu vojnového zločinca,“ vyhlásila Remišová.
Výhrady k vládnej politike v máji 2026:
- Legitimizácia extrémizmu: Podľa opozície vláda nadbieha agresorovi a hanobí pamiatku skutočných bojovníkov za slobodu.
- Hybridné hrozby: Remišová pripomína, že Rusko podniká útoky nielen proti Ukrajine, ale aj proti záujmom EÚ a SR.
- Morálny apel: Výzva k odvaze postaviť sa zlu namiesto mlčania a ústupkov.
Napätie na domácej scéne pred 9. májom 2026 dosahuje vrchol. Kým Robert Fico odlieta do Moskvy položiť kvety k hrobu neznámeho vojaka, v Bratislave sa pripravuje parlamentná konfrontácia. Výsledok hlasovania o uznesení SaS ukáže, nakoľko pevná je vládna koalícia v podpore premiérovej kontroverznej zahraničnej cesty a či Slovensko dokáže udržať jednotný kurz so svojimi západnými partnermi.