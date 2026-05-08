Druhá svetová vojna nie je len historickou kapitolou, ale aj mementom pre súčasnú politiku. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom zdôraznil, že ochrana mieru si vyžaduje odvahu, jednotu a silu demokratických hodnôt.
Demokracia ako štít proti svojvôli moci
Podľa Richarda Rašiho je parlament symbolom demokracie, ktorá nesmie byť vnímaná ako slabosť. Vo svojom vyhlásení varoval pred nebezpečenstvom relativizovania zla a zľahčovania nenávistných ideológií. „Demokracia je naša najsilnejšia ochrana pred svojvôľou moci,“ uviedol predseda NR SR s tým, že v politickom živote 21. storočia nesmú mať extrémistické tendencie žiadne miesto.
Kľúčové piliere vyhlásenia predsedu NR SR (máj 2026):
- Sila práva: Mier musí byť chránený legálnymi a demokratickými nástrojmi.
- Odmietnutie nenávisti: Jasné „nie“ ideológiám, ktoré pohŕdajú človekom.
- Sebavedomý štát: Budovanie Slovenska, ktoré pozná cenu svojej slobody.
Historický kompas v podobe SNP
Predseda parlamentu vyzdvihol význam Slovenského národného povstania (SNP), ktoré podľa neho definovalo modernú identitu Slovenska a zaradilo krajinu na stranu víťazov. Pripomenul milióny obetí, ktoré priniesli najvyššiu obeť v boji proti fašistickej tyranii. Tento historický odkaz by mal slúžiť ako kompas pri prijímaní súčasných politických rozhodnutí.
Pietne akty a spomienkové podujatia:
- Dargovský priesmyk: Richard Raši sa zúčastní pietneho aktu pri Pamätníku oslobodenia a víťazstva.
- Pamiatka obetí: Celospoločenské uctenie si vojakov a civilistov padlých v bojoch.
- Vzdelávanie: Apel na mladú generáciu, aby nezabúdala na chyby minulosti.
Richard Raši v máji 2026 pripomína, že sloboda nie je darom, ale vybojovanou hodnotou, ktorú musíme denne chrániť. Jeho slová o sebavedomom štáte a sile demokracie rezonujú najmä v kontexte aktuálnych globálnych výziev, kedy sa stabilita svetového poriadku opäť ocitá pod tlakom.