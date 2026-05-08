Deklarované prímerie zostalo len na papieri. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok ráno ostro skritizoval Rusko za pokračujúcu ofenzívu napriek jednostranne vyhlásenému pokoju zbraní. Kým Moskva hrozí „masívnym útokom“ na Kyjev v prípade narušenia osláv v Rusku, frontová línia zažíva stovky útokov drony a delostrelectvom.
Zelenskyj: Ani symbolický pokus o mier
Podľa ukrajinskej hlavy štátu Volodymyra Zelenského Rusko ignoruje vlastné záväzky, ktoré mali platiť počas 8. a 9. mája. Do siedmej hodiny ráno miestneho času zaznamenala ukrajinská armáda viac než 140 útokov na frontovej línii. „To všetko jasne ukazuje, že na ruskej strane neexistuje ani len symbolický pokus zastaviť paľbu,“ upozornil prezident na sociálnych sieťach. Najintenzívnejšie pozemné strety prebiehajú v strategickej oblasti Slovianska.
Intenzita bojov počas „prímeria“ (8. máj 2026):
- Pozemné útoky: Viac ako 10 priamych pokusov o prielom, najmä v Doneckej oblasti.
- Dronová ofenzíva: Viac než 850 útokov bezpilotnými lietadlami vrátane typov Lancet a FPV dronov.
- Prieskum: Neustála aktivita ruských sledovacích dronov nad pozíciami ukrajinských ozbrojených síl.
Moskva hrozí úderom na centrum Kyjeva
Ruské ministerstvo obrany síce deklarovalo úplné zastavenie bojových akcií a raketových úderov v hĺbke ukrajinského územia, no zároveň vznieslo ultimátum. Ak Kyjev akýmkoľvek spôsobom naruší oslavy 81. výročia víťazstva v Moskve, Rusko avizuje odvetu v podobe „masívneho raketového útoku“ na vládnu štvrť v Kyjeve. Kremeľ opätovne vyzval civilistov a diplomatov, aby ukrajinskú metropolu opustili.
Diplomatické a vojenské napätie:
- Rozdielne termíny: Ukrajina vyhlásila pokoj zbraní už od stredy, Rusko až od piatkovej polnoci.
- Ruská podmienka: Moskva si vyhradzuje právo reagovať na akýkoľvek ukrajinský útok na ruské územie alebo jednotky.
- Psychologický nátlak: Hrozba útokmi na Kyjev počas osláv v Rusku zvyšuje napätie v celom regióne.
Máj 2026 potvrdzuje, že hľadanie spoločnej reči medzi Kyjevom a Moskvou je v nedohľadne. Prímerie, ktoré malo byť prejavom úcty k histórii, sa stalo ďalším nástrojom informačnej a hybridnej vojny. Ukrajina deklaruje pripravenosť na odvetu, zatiaľ čo svet s obavami sleduje, či víkendové oslavy v Rusku neprinesú ďalšiu eskaláciu konfliktu.