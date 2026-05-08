Slovensko si dnes pripomína 81. výročie ukončenia najstrašnejšej vojny v dejinách ľudstva. Prezident SR Peter Pellegrini pri tejto príležitosti zdôraznil potrebu ochrany mieru a varoval pred úpadkom svetového poriadku. Druhá svetová vojna v Európe sa oficiálne skončila pred viac ako ôsmimi desaťročiami bezpodmienečnou kapituláciou nacistického Nemecka.
Prezident: Mier nesmieme považovať za samozrejmosť
Hlava štátu Peter Pellegrini vo svojom vyhlásení vyjadril hlbokú úctu všetkým, ktorí bojovali za slobodu. Pripomenul, že hrdinstvo vojakov nám umožnilo žiť v dekádach pokoja, ktorý je však v súčasnosti krehký. „Žiaľ, 81 rokov po najzničujúcejšej vojne v histórii sme svedkami úpadku svetového poriadku a čoraz viac veľmocí sa prikláňa k vojenským riešeniam konfliktov,“ uviedol prezident na sociálnej sieti.
Kľúčové posolstvá prezidenta k 8. máju 2026:
- Vďaka hrdinom: Úcta k obetiam a odvahe tých, ktorí bránili ľudskú dôstojnosť.
- Výzva k zmiereniu: Apel na občanov, aby nahradili zlobu a nenávisť mierom a pokojom.
- Globálna zodpovednosť: Záväzok chrániť mier nielen pre Slovensko, ale pre celý svet.
Historický míľnik: 8. máj 1945
Deň víťazstva nad fašizmom odkazuje na moment, kedy v roku 1945 nacistické Nemecko potvrdilo svoju porážku. Štáty protihitlerovskej koalície si tento deň pripomínajú ako symbol konca nacistickej tyranie v Európe. Podpísanie bezpodmienečnej kapitulácie znamenalo definitívnu bodku za konfliktom, ktorý si vyžiadal desiatky miliónov obetí.
Význam 81. výročia:
- Koniec bojov: 8. máj 1945 (v Európe) zostáva najdôležitejším dátumom moderných dejín.
- Hodnoty: Sloboda, rešpekt medzi národmi a ľudská dôstojnosť ako piliere povojnového usporiadania.
- Vzdelávanie: Pripomínanie si minulosti ako prevencia pred opakovaním vojnových hrôz.
Odkaz Petra Pellegriniho v máji 2026 rezonuje v čase zvýšeného globálneho napätia. Pripomienka víťazstva nad fašizmom nie je len historickou formalitou, ale naliehavým volaním po zachovaní dialógu a mierového spolužitia v 21. storočí. Úcta k minulosti sa tak stáva priamym záväzkom pre budúcnosť nás všetkých.