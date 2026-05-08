Publicista Juraj Hrabko v relácii TASR TV analyzoval aktuálne kroky slovenskej vlády na medzinárodnej aj domácej scéne. Kým vládny kabinet hovorí o ekonomických príležitostiach na Ukrajine a uctievaní histórie v Moskve, Hrabko varuje pred nepripravenosťou na povojnové výzvy a politickým populizmom.
Ukrajina: Príležitosť, na ktorú treba dozrieť
Premiér Robert Fico po stretnutí s prezidentom Volodymyrom Zelenským v Jerevane zdôraznil strategický význam budovania infraštruktúry. Ukrajinu vníma ako „zaujímavý trh“, ktorý si vyžaduje lepšie cestné a železničné prepojenie. Juraj Hrabko súhlasí, že spoločné rokovanie vlád je pozitívnym krokom, no upozorňuje na druhú stranu mince. „Keď sa vojna skončí, vzniknú ďalšie problémy oveľa väčšieho rázu ako stavanie ciest. Ak na ne Slovensko nebude pripravené, môže na ne doplatiť,“ konštatoval publicista.
Očakávané výzvy povojnovej obnovy (výhľad 2026):
- Logistika a trh: Potreba železničných a leteckých koridorov pre obchod.
- Bezpečnostné riziká: Stabilizácia regiónu a sociálne dopady konca konfliktu.
- Hospodárska súťaž: Schopnosť slovenských firiem presadiť sa v konkurencii západných investorov.
Kontroverzná cesta do Moskvy
Ďalším bodom diskusie bola ohlásená cesta premiéra do Ruska na 9. mája. Fico deklaruje, že ide o pietny akt vďaky za oslobodenie a krátke bilaterálne stretnutie s Vladimirom Putinom bez účasti na vojenskej prehliadke. Hrabko však pripomína diplomatický kontext. „Ak si chcel uctiť hrdinov, mohol to urobiť aj iným spôsobom,“ uviedol s odkazom na to, že oslavy v Moskve dnes navštevujú najmä lídri nedemokratických režimov.
Hlas-SD a referendum: Ústavná zmena alebo populizmus?
V domácej politike rezonuje návrh strany Hlas-SD na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendom. Podľa Hrabka ide o populistický ťah, ktorý má malú šancu na úspech v parlamente. Argumentuje, že ak by politici skutočne chceli posilniť priamu demokraciu týmto spôsobom, v ústave by táto možnosť už dávno figurovala.
Kľúčové aspekty návrhu Hlasu-SD:
- Forma: Pozmeňujúci návrh k ústavnej zmene o samosprávach.
- Cieľ: Možnosť občanov vypísať predčasné voľby cez ľudové hlasovanie.
- Predpoklad: Podľa analytika je pravdepodobnejší neúspech iniciatívy.
Analýza Juraja Hrabka v máji 2026 nastavuje zrkadlo vládnym ambíciám. Kým infraštruktúrne plány s Ukrajinou majú ekonomickú logiku, diplomatické gestá smerom k Rusku a ústavné experimenty vyvolávajú pochybnosti o dlhodobej stratégii a stabilite právneho štátu na Slovensku.