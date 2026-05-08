Bratislavská polícia intenzívne pátra po neznámom páchateľovi, ktorý vo štvrtok neskoro večer so zbraňou v ruke prepadol záložňu na Krížnej ulici. Hoci si hrozivý incident nevyžiadal žiadne fyzické zranenia, ozbrojený lupič je stále na úteku. O podrobnostiach prípadu a prosbe o pomoc verejnosti informuje TASR na základe oficiálnej správy polície.
Priebeh lúpeže a hrozba zbraňou
Z doterajších zistení polície, ktorá o prípade informovala prostredníctvom sociálnej siete Facebook, vyplývajú nasledovné detaily o štvrtkovom incidente v hlavnom meste:
- k lúpežnému prepadnutiu došlo v priestoroch záložne na Krížnej ulici krátko pred 21.50 h,
- do prevádzky náhle vošiel neznámy páchateľ, ktorý bol ozbrojený krátkou guľovou zbraňou,
- policajti aktuálne vykonávajú všetky potrebné úkony s cieľom objasnenia skutku a zaistenia stôp,
- pri samotnom incidente našťastie nikto neutrpel žiadne zranenia.
Popis hľadaného muža a výzva verejnosti
V rámci prebiehajúceho pátrania polícia zverejnila konkrétny popis podozrivého a s prosbou o spoluprácu sa obrátila aj na občanov. Hľadaný muž má tieto charakteristické znaky:
- je vysoký približne 170 cm,
- počas lúpeže bol oblečený v nápadnej maskáčovej súprave a na hlave mal nasadenú baretku,
- podľa doterajších zistení ide pravdepodobne o ľaváka.
„Bratislavskí policajti vykonávajú potrebné úkony s cieľom objasnenia skutku, zisťovania totožnosti páchateľa a jeho vypátrania,“ uvádza sa vo vyhlásení polície k prebiehajúcemu vyšetrovaniu.
Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k stotožneniu hľadaného muža v maskáčoch, môže verejnosť anonymne oznámiť na bezplatnom čísle 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnej stránke bratislavskej polície. Rýchla reakcia svedkov môže byť v tomto prípade kľúčová.