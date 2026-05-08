Bratislavská polícia intenzívne pátra po neznámom páchateľovi, ktorý vo štvrtok neskoro večer so zbraňou v ruke prepadol záložňu na Krížnej ulici. Hoci si hrozivý incident nevyžiadal žiadne fyzické zranenia, ozbrojený lupič je stále na úteku. O podrobnostiach prípadu a prosbe o pomoc verejnosti informuje TASR na základe oficiálnej správy polície.

Priebeh lúpeže a hrozba zbraňou

Z doterajších zistení polície, ktorá o prípade informovala prostredníctvom sociálnej siete Facebook, vyplývajú nasledovné detaily o štvrtkovom incidente v hlavnom meste:

  • k lúpežnému prepadnutiu došlo v priestoroch záložne na Krížnej ulici krátko pred 21.50 h,
  • do prevádzky náhle vošiel neznámy páchateľ, ktorý bol ozbrojený krátkou guľovou zbraňou,
  • policajti aktuálne vykonávajú všetky potrebné úkony s cieľom objasnenia skutku a zaistenia stôp,
  • pri samotnom incidente našťastie nikto neutrpel žiadne zranenia.

Popis hľadaného muža a výzva verejnosti

V rámci prebiehajúceho pátrania polícia zverejnila konkrétny popis podozrivého a s prosbou o spoluprácu sa obrátila aj na občanov. Hľadaný muž má tieto charakteristické znaky:

  • je vysoký približne 170 cm,
  • počas lúpeže bol oblečený v nápadnej maskáčovej súprave a na hlave mal nasadenú baretku,
  • podľa doterajších zistení ide pravdepodobne o ľaváka.

„Bratislavskí policajti vykonávajú potrebné úkony s cieľom objasnenia skutku, zisťovania totožnosti páchateľa a jeho vypátrania,“ uvádza sa vo vyhlásení polície k prebiehajúcemu vyšetrovaniu.

Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k stotožneniu hľadaného muža v maskáčoch, môže verejnosť anonymne oznámiť na bezplatnom čísle 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnej stránke bratislavskej polície. Rýchla reakcia svedkov môže byť v tomto prípade kľúčová.