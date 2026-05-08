Spojené štáty napriek predchádzajúcim deklarovaným hrozbám zatiaľ neuvažujú o bezprostrednom vojenskom útoku proti Kube. Ako informovala v noci na piatok agentúra AP, Washington prichádza s prekvapivým návrhom. Karibskej krajine ponúka rozsiahlu humanitárnu pomoc či bezplatný internet, no výmenou žiada splnenie prísnych podmienok, ktoré tamojšia komunistická vláda dlhodobo rázne odmieta.
Miliardy na stole a americké podmienky
Z informácií od amerických predstaviteľov, ktorí sú zapojení do predbežných rokovaní, vyplývajú konkrétne obrysy ponúkanej dohody. Havana má stále čas na prijatie amerického návrhu, ktorý pre bežných Kubáncov počíta s nasledovnými benefitmi:
- humanitárna pomoc v celkovej hodnote desiatok miliónov dolárov,
- dvojročný bezplatný prístup k internetu Starlink pre všetkých občanov,
- rozsiahla podpora a obnova zanedbanej infraštruktúry a poľnohospodárstva.
Výmenou za túto masívnu finančnú a technologickú injekciu však Spojené štáty požadujú od komunistického režimu zásadné ústupky:
- okamžité prepustenie všetkých politických väzňov,
- definitívne ukončenie prenasledovania ľudí z politických a náboženských dôvodov,
- sprístupnenie uzatvoreného kubánskeho trhu pre investície amerického súkromného sektora.
Nové sankcie a Trumpove vyhrážky
Podľa amerického predstaviteľa zatiaľ nie je vôbec jasné, či Kuba nárokom Washingtonu vyhovie. Aj keď vláda ponuku zatiaľ úplne neodmietla, vyjednávači nie sú príliš optimistickí. Dôvodom sú najmä nové sankcie, ktoré USA zaviedli tento štvrtok na základe nariadenia, ktoré ešte minulý piatok podpísal prezident Donald Trump.
- opatrenia sú namierené na rozsiahly koncern podporovaný armádou, ktorý kontroluje takmer 40 percent kubánskeho hospodárstva,
- republikánsky prezident zároveň vyhlásil, že Spojené štáty „prevezmú“ Kubu „takmer okamžite“ po skončení vojny na Blízkom východe,
- zahraniční činitelia citovaní agentúrou AP upozorňujú, že Trump by si mohol svoj postup kedykoľvek rozmyslieť a možnosti vojenského zásahu sú stále na stole.
„Agresia USA voči Kube je kolektívnym trestom s genocídnym charakterom, ktorý odsudzuje celú krajinu a využíva ju ako rukojemníka s cieľom ju ovládnuť,“ uviedol v ostrej reakcii kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez.
Cieľom nových štvrtkových sankcií je podľa amerických predstaviteľov dať Kubáncom jasne najavo, že bezprostredným zámerom Trumpovej administratívy nie je okamžitá „zmena režimu, ale náprava jeho neúspešnej politiky“. Ďalší vývoj americko-kubánskych vzťahov tak bude závisieť od toho, či Havana v blízkej dobe prikývne na ponúkaný balík pomoci, alebo si vyberie cestu ďalšej izolácie.