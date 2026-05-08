„Irán nie je normálna krajina, vládnu mu blázni, ktorí keby mohli použiť jadrovú zbraň, urobili by to.“ V ostrej reakcii na štvrtkovú vojenskú výmenu paľby v Hormuzskom prielive to vyhlásil americký prezident Donald Trump. Šéf Bieleho domu Teheránu opäť rázne pohrozil ďalšími útokmi, ak urýchlene nepristúpi na novú dohodu so Spojenými štátmi.
Ostré slová na sociálnej sieti a detaily incidentu
Americký prezident sa k nočnej vojenskej konfrontácii obšírne vyjadril prostredníctvom svojej platformy Truth Social. Z jeho vyjadrení a z reportov americkej armády, o ktorých informovala aj stanica Fox News, vyplývajú nasledovné detaily z priebehu bojov:
- trojica amerických torpédoborcov sa počas plavby Hormuzským prielivom dostala pod nevyprovokovanú paľbu,
- žiaden z nich nebol podľa prezidenta poškodený,
- naopak, „veľké straty“ mali podľa jeho slov zaznamenať samotní „iránski útočníci“,
- americká armáda v sebaobrane rázne udrela na iránske vojenské zariadenia v prístavnom meste Bandar Abbás a na ostrove Kešm.
„Normálna krajina by tieto torpédoborce nechala preplávať, ale Irán nie je normálna krajina. Vládnu mu BLÁZNI a keby mali príležitosť použiť jadrovú zbraň, bez váhania by to urobili,“ napísal Donald Trump s tým, že túto príležitosť nikdy nedostanú, no ak Irán nepristúpi na dohodu s USA, bude vystavený ešte silnejším úderom.
Láskavé plesnutie verzus obvinenia z Teheránu
Pohľad na nočný incident v strategickej úžine sa na oboch stranách konfliktu zásadne líši. Zatiaľ čo Washington hovorí o sebaobrane, iránska strana hovorí o agresii a porušovaní dohôd:
- Teherán obvinil Spojené štáty z priameho porušenia prímoria útokmi na iránsky ropný tanker a viaceré civilné oblasti,
- tieto útoky sa mali podľa iránskych úradov udiať za pomoci „niektorých krajín v regióne“,
- Donald Trump v následnom telefonickom rozhovore pre stanicu ABC News štvrtkové americké údery naopak bagatelizoval a označil ich len za „láskavé plesnutie“.
Napriek mimoriadne tvrdej rétorike z Bieleho domu americký prezident potvrdil, že krehké prímerie zo začiatku apríla zostáva z pohľadu USA naďalej v platnosti. Deeskaláciu napätia napokon potvrdila aj iránska štátna televízia Press TV, ktorá informovala, že po niekoľkohodinovej výmene paľby v zálive sa bezpečnostná situácia opäť stabilizovala.