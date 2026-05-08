Americká armáda vo štvrtok večer podnikla údery na iránske prístavné mesto Bandar Abbás a ostrov Kešm v Hormuzskom prielive. Nemenovaný americký predstaviteľ pre stanicu Fox News uviedol, že podľa Washingtonu nejde o obnovenie bojov alebo ukončenie prímoria zo začiatku apríla. Kým Teherán obvinil Spojené štáty z porušenia dohôd, armáda USA tvrdí, že Irán bezdôvodne zaútočil na tri americké torpédoborce. O mimoriadne napätej situácii informuje TASR na základe správ viacerých zahraničných agentúr.
Konfliktné verzie o priebehu útokov
Správy o incidentoch sa v závislosti od zdroja výrazne rozchádzajú. Zatiaľ čo novinári z portálov Fox News a Axios s odvolaním sa na vládne zdroje informovali o amerických úderoch na iránske ciele, Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) a iránske štátne médiá prezentovali vlastné verzie udalostí:
- CENTCOM na sociálnej sieti X uviedlo, že iránske sily zaútočili raketami, dronmi a malými člnmi na trojicu amerických torpédoborcov, keď preplávali Hormuzským prielivom,
- žiaden z nich podľa vyhlásenia nebol zasiahnutý, no americká armáda v reakcii vykonala údery na „iránske vojenské zariadenia“ zodpovedné za útok,
- iránske štátne médiá naopak tvrdili, že americké námorníctvo sa stalo terčom odvetnej raketovej paľby v nadväznosti na nevyprovokovaný americký útok na iránsky ropný tanker,
- iránske rakety podľa nich zasiahli všetky tri torpédoborce, ktoré boli nútené ustúpiť až do Ománskeho zálivu.
„V spolupráci s niektorými krajinami v regióne Spojené štáty porušili podmienky prímoria útokmi na plavidlá v Hormuzskom prielive, ako aj na iné miesta na juhu Iránu. Iránske sily v odvete udreli na americké vojnové plavidlá,“ vyhlásilo iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá.
Ohrozenie krehkého prímoria
Najnovšie vojenské údery prichádzajú vo veľmi citlivom období, keďže vzťahy medzi oboma krajinami reguluje len dočasná dohoda. Z diplomatického pozadia podľa agentúry Reuters vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- medzi USA a Iránom platí od začiatku apríla len veľmi krehké prímerie,
- Spojené štáty aktuálne čakali na oficiálnu odpoveď Teheránu na svoj najnovší návrh,
- tento dokument mal za cieľ definitívne zastaviť boje medzi oboma krajinami a stabilizovať región.
Štvrtkové nočné incidenty tak výrazne komplikujú snahy o deeskaláciu napätia v strategicky kľúčovom regióne. Vzájomné obviňovanie z porušenia aprílového prímoria ukazuje, že situácia okolo Hormuzského prielivu zostáva mimoriadne výbušná a kedykoľvek hrozí ďalšou otvorenou vojenskou konfrontáciou.