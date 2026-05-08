Americký prezident Donald Trump dal Európskej únii necelé dva mesiace na schválenie minuloročnej obchodnej dohody. Ak tak Brusel neurobí, Spojené štáty okamžite uvalia na európsky dovoz vysoké clá. Svoje rázne ultimátum potvrdil vo štvrtok po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorá však reagovala optimisticky a sľubuje rýchly posun. O napätej obchodnej situácii informuje TASR na základe správy agentúry AP.
Ultimátum do výročia nezávislosti a tvrdý odkaz
Šéf Bieleho domu sa k meškajúcemu schvaľovaniu zmluvy rázne vyjadril prostredníctvom svojej platformy Truth Social. Čas na schválenie dal európskym partnerom len do momentu, kedy Spojené štáty oslávia svoje historické 250. výročie.
„Trpezlivo som čakal, kým EÚ splní svoju časť historickej obchodnej dohody, na ktorej sme sa dohodli v Turnberry v Škótsku – ide o najväčšiu obchodnú dohodu v histórii! Bolo sľúbené, že EÚ splní svoju časť dohody a v súlade s ňou zníži clá na NULU! Súhlasil som, že jej dám čas do 250. výročia našej krajiny, inak by sa, žiaľ, ich clá okamžite zvýšili na oveľa vyššiu úroveň,“ napísal Donald Trump.
Reakcia Európskej komisie a detaily zmluvy
Ursula von der Leyenová samotný štvrtkový telefonát označila za veľmi dobrý. V príspevku na sociálnej sieti X potvrdila, že Európska únia aj Spojené štáty zostávajú plne odhodlané dohodu zrealizovať, a uviedla, že „dosahuje sa dobrý pokrok smerom k zníženiu ciel do začiatku júla.“
Kľúčová obchodná dohoda, ktorá vznikla ešte v júli minulého roka, prináša pre obe strany zásadné záväzky, no v Európe ju brzdí legislatívny proces:
- dohoda počíta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru priamo do EÚ,
- Spojené štáty sa výmenou za to zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z EÚ plošné clo s pevným horným limitom 15 percent,
- napriek podmienečnému schváleniu Európskym parlamentom je potrebné dohodu ešte detailne prerokovať s jednotlivými členskými štátmi, aby ju Únia mohla definitívne implementovať.
Okrem horúcej témy obchodu však lídri počas svojho telefonátu diskutovali aj o geopolitike, konkrétne o Iráne. Donald Trump a Ursula von der Leyenová sa jednoznačne zhodli na tom, že iránsky režim v žiadnom prípade nesmie získať jadrovú zbraň. „Nedávne udalosti jasne ukázali, že riziká pre regionálnu stabilitu a globálnu bezpečnosť sú príliš veľké,“ dodala na záver šéfka eurokomisie.