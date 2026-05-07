Americký prezident Donald Trump dal Európskej únii necelé dva mesiace na schválenie minuloročnej obchodnej dohody, inak Spojené štáty voči európskemu bloku okamžite uvalia mimoriadne vysoké clá. Svoje rázne ultimátum potvrdil vo štvrtok po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. O napätej obchodnej situácii informuje TASR na základe správy agentúry AP.
Ultimátum do výročia nezávislosti a hrozba ciel
Šéf Bieleho domu sa k meškajúcemu schvaľovaniu zmluvy vyjadril prostredníctvom svojej platformy Truth Social, kde európskym partnerom adresoval tvrdý odkaz. Čas na schválenie im dal len do momentu, kedy Spojené štáty oslávia svoje historické 250. výročie.
„Trpezlivo som čakal, kým EÚ splní svoju časť historickej obchodnej dohody, na ktorej sme sa dohodli v Turnberry v Škótsku – ide o najväčšiu obchodnú dohodu v histórii! Bolo sľúbené, že EÚ splní svoju časť dohody a v súlade s ňou zníži clá na NULU! Súhlasil som, že jej dám čas do 250. výročia našej krajiny, inak by sa, žiaľ, ich clá okamžite zvýšili na oveľa vyššiu úroveň,“ napísal Donald Trump.
Podmienky dohody a diskusia o Iráne
Kľúčová obchodná dohoda, ktorá vznikla ešte v júli minulého roka, prináša pre obe strany zásadné záväzky. Na európskej strane však stále prebieha legislatívny proces, ktorý celý postup brzdí:
- dohoda počíta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru priamo do EÚ,
- Spojené štáty sa výmenou zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z Európy plošné clo s pevným horným limitom 15 percent,
- na to, aby dohoda definitívne vstúpila do platnosti, sa nevyhnutne vyžaduje oficiálny súhlas Európskeho parlamentu.
Okrem horúcej témy obchodu však Donald Trump a Ursula von der Leyenová počas svojho štvrtkového telefonátu diskutovali aj o aktuálnej geopolitickej bezpečnostnej situácii. Podľa amerického prezidenta sa obaja lídri jednoznačne zhodli na tom, že iránsky režim v žiadnom prípade nesmie získať jadrovú zbraň.