Najvyšší predstavitelia Európskej únie (EÚ) sa aktívne pripravujú na prípadné rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení vojny na Ukrajine. Ako uviedol vysokopostavený zdroj pre denník Financial Times (FT), tento krok má plnú podporu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. O diplomatických snahách a vnútornej nejednote Únie informuje TASR.
Hľadanie spoločného postoja a podpora Kyjeva
Predseda Európskej rady António Costa potvrdil, že existuje potenciál na to, aby EÚ priamo rokovala s Putinom. V súčasnosti prebiehajú v rámci bloku intenzívne konzultácie:
- Costa aktívne komunikuje s lídrami všetkých 27 členských štátov, aby určili, o čom s Ruskom skutočne potrebujú diskutovať,
- Kancelária prezidenta Ukrajiny potvrdila, že diskusie s Costom prebiehajú, pričom prípadné rokovania musia odrážať jednotný európsky postoj a vyvíjať tlak na Kremeľ,
- k aktivite EÚ vyzval priamo Volodymyr Zelenskyj ešte na aprílovom summite lídrov na Cypre.
„Hovorím s 27 lídrami členských štátov, aby sme zistili, ako sa najlepšie zorganizovať, a aby sme určili, o čom s Ruskom skutočne potrebujeme diskutovať, keď na to príde ten správny čas,“ uviedol Costa.
Pozícia pozorovateľa a viaznúce snahy USA
Od začiatku ruskej invázie zastáva Brusel zásadu, že o budúcnosti Ukrajiny sa nesmie diskutovať bez účasti Kyjeva. Podľa FT však doterajšie mierové rokovania medzi USA, Ruskom a Ukrajinou dosiahli len minimálny pokrok a EÚ v nich zohrávala iba rolu pozorovateľa.
Z aktuálneho vývoja na diplomatickom poli vyplývajú ďalšie prekážky:
- úsilie vedené Spojenými štátmi momentálne viazne, keďže Washington sa preorientoval na eskalujúci konflikt v Iráne,
- hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov pricestoval vo štvrtok do Miami, aby sa pokúsil zamrznuté rokovania oživiť,
- EÚ sa podľa Costu bude vyhýbať narúšaniu procesu, ktorý vedie americký prezident Trump.
„Zatiaľ však nikto nezaznamenal zo strany Ruska žiadne náznaky, že by sa skutočne chceli zapojiť do serióznych rokovaní,“ pripustil Costa počas svojho vystúpenia v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii.
Nejednotnosť v EÚ: Kto by mal Úniu zastupovať?
Hoci sa diskusie o rokovaniach rozbiehajú, v 27-člennom bloku panuje výrazná nezhoda ohľadom toho, ako a kým by mala byť Únia zastúpená. Postoje európskych lídrov sa zásadne líšia:
- k rokovaniam s Ruskom otvorene vyzývajú slovenský premiér Robert Fico a predseda belgickej vlády Bart de Wever,
- na pripravenosť hovoriť s Putinom apelujú aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a talianska premiérka Giorgia Meloniová,
- viacerí ďalší lídri však takýto scenár odmietajú a v EÚ nateraz neexistuje konsenzus o tom, kto by mal dostať mandát na zastupovanie bloku za jedným stolom s Kremeľom.