Banky už dnes nasadzujú holografické asistentky, poisťovne pred niekoľkými rokmi nahradili časť úradníckej práce softvérovými robotmi a generatívna AI čoraz výraznejšie preniká do účtovníctva, prekladu aj marketingu. Slovenský trh práce sa mení rýchlejšie, než si väčšina ľudí pripúšťa. Otázka dnes neznie, či sa zmena udeje, ale ktoré profesie zasiahne najtvrdšie a ako výrazne sa zmení ich pracovná náplň.
V pobočke Slovenskej sporiteľne na bratislavských Nivách víta klientov Vesna, prvá 3D holografická bankárka v krajine. Odpovedá na otázky o účtoch, kartách aj investovaní a paralelne funguje na webe banky ako chatbot. Tatra banka má vlastného virtuálneho bankára Adama, ktorý zvláda zmeny limitov, blokáciu kariet aj založenie investičného sporenia. Poisťovňa Union ešte skôr nasadila približne 60 softvérových robotov, ktoré prevzali časť úloh desiatok zamestnancov – od registrácie škôd po spracovanie bankových výpisov.
Príklady, ktoré ešte pred desiatimi rokmi pôsobili ako sci-fi, dnes ukazujú, kam smeruje slovenský finančný sektor a s ním množstvo profesií, ktoré dlhé roky tvorili oporu strednej triedy.
Slovensko patrí medzi najviac exponované krajiny
Slovensko sa v medzinárodných rebríčkoch ohrozenia automatizáciou pravidelne objavuje vysoko. Štúdia OECD autorov Nedelkoskej a Quintini priradila slovenským pracovným miestam jedno z najvyšších rizík zásadnej transformácie alebo automatizácie spomedzi 32 sledovaných krajín, približne na úrovni 35 percent. Konzultačná spoločnosť PwC vo vlastnom modeli odhadla potenciál automatizácie slovenských pracovných miest do 30. rokov na úrovni 44 percent, čo krajinu radí medzi najexponovanejšie ekonomiky v Európe.
Príčiny sú štrukturálne. Slovenský priemysel patrí k najrobotizovanejším v Európskej únii, pričom hustota priemyselných robotov je podľa údajov Medzinárodnej federácie pre robotiku výrazne vyššia než európsky priemer. Analytická spoločnosť Trexima Bratislava v často citovanej analýze odhadla, že automatizácia môže v automobilovom priemysle a jeho dodávateľských reťazcoch dlhodobo zredukovať 30 až 40 percent pracovných miest.
Druhým motorom zmien je generatívna AI. Národná banka Slovenska v prieskume z roku 2025 zistila, že umelú inteligenciu má zavedenú 41,8 percenta dohliadaných finančných inštitúcií, pričom väčšina z nich už používa generatívnu AI na analýzu dokumentov, komunikáciu so zákazníkmi alebo automatizáciu procesov.
Globálny rámec ponúka Future of Jobs Report 2025 Svetového ekonomického fóra. Do roku 2030 podľa neho prejde transformáciou 22 percent súčasných pracovných miest, 92 miliónov pozícií zanikne a 170 miliónov nových vznikne. Celkové saldo tak zostáva pozitívne.
Sedem profesií, ktoré pocítia tlak najviac
V prieniku slovenských aj medzinárodných analýz sa opakovane objavujú podobné kategórie profesií:
- Administratívni pracovníci a back-office. Spracovanie dokumentov, faktúr a typových žiadostí dnes zvládajú softvérové roboty. Príklad poisťovne Union, kde technológie prevzali časť úloh desiatok zamestnancov, je priamo zdokumentovaný.
- Operátori zákazníckej podpory a call centier. Chatboty ako Adam či Vesna dokážu nepretržite odpovedať na typové otázky klientov. Konverzačná AI patrí medzi najrýchlejšie rastúce technológie vo finančnom sektore.
- Účtovníci pri rutinných úkonoch. Moderné systémy už dnes automaticky spracúvajú faktúry, párujú platby či pripravujú reporty. Profesia sa postupne rozdeľuje na poradenskú vrstvu s vysokou pridanou hodnotou a rutinné spracovanie dát, ktorého význam klesá.
- Pokladníci a obsluha pobočiek. Samoobslužné pokladnice, mobilné aplikácie a internet banking presúvajú časť činností priamo na zákazníka. Future of Jobs Report 2025 radí administratívne a kancelárske profesie medzi najrýchlejšie ubúdajúce kategórie do roku 2030.
- Prekladatelia bežných textov. Neurónový strojový preklad dosahuje pri štandardných textoch veľmi vysokú úroveň. Čoraz väčšia časť práce sa preto presúva k post-editácii, odborným textom, lokalizácii alebo tlmočeniu.
- Začínajúci programátori a IT helpdesk. Generatívna AI dnes dokáže vytvárať jednoduchý kód, dokumentáciu aj základnú technickú podporu. Analýzy Goldman Sachs upozorňujú, že rutinné úlohy vo vedomostných profesiách budú patriť medzi najviac automatizované.
- Grafici a copywriteri pri rutinnej produkcii. Generatívne nástroje dnes za niekoľko sekúnd vytvoria bannery, reklamné texty, príspevky na sociálne siete či jednoduché vizuály, ktoré boli ešte donedávna bežnou agentúrnou prácou.
Relatívne odolné zostávajú najmä profesie založené na manuálnej práci v meniacom sa prostredí a na osobnom kontakte s človekom – napríklad elektrikári, automechanici, inštalatéri, kaderníčky, zdravotníci či opatrovatelia.
Predikcie sa nemusia naplniť úplne
K podobným prognózam existuje aj zdravá skepsa. Analytici upozorňujú, že schopnosť AI vykonávať jednotlivé úlohy automaticky neznamená zánik celej profesie. Rádiológ napríklad nevenuje väčšinu pracovného času iba čítaniu snímok, ale aj komunikácii s pacientmi, konzultáciám a rozhodovaniu v širšom klinickom kontexte.
Rovnaký tón má aj Future of Jobs Report 2025. Hoci mnohé pozície zaniknú, globálne saldo medzi novými a ubúdajúcimi pracovnými miestami zostáva pozitívne. Medzi profesie s najväčším rastom podľa reportu nepatria iba IT špecialisti, ale aj zdravotné sestry, učitelia, opatrovatelia či pracovníci v logistike.
Pre slovenských zamestnancov z toho vyplýva realistický záver: pravdepodobnejšia než zánik celej profesie je zmena pracovnej náplne. Riešením preto pravdepodobne nebude panika, ale rekvalifikácia, schopnosť pracovať s AI nástrojmi a ochota vzdelávať sa počas celého života. OECD dlhodobo upozorňuje, že Slovensko patrí ku krajinám, kde sa dospelí vzdelávajú podpriemerne málo. Práve to môže rozhodnúť, či bude transformácia trhu práce pre krajinu príležitosťou, alebo problémom.