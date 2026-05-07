Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok opäť vyzvalo zahraničných diplomatov a civilistov v Kyjeve, aby urýchlene opustili mesto v prípade, že Ukrajina naruší oslavy nadchádzajúceho Dňa víťazstva 9. mája. Rusko v takom prípade varuje pred tvrdými odvetnými údermi. K situácii sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý naopak varoval zástupcov iných krajín, aby sa osláv v Moskve nezúčastňovali.
Hrozba odvety a evakuácia Kyjeva
Z oficiálnych vyjadrení ruských štátnych predstaviteľov vyplýva, že sa Moskva pripravuje na možnú eskaláciu počas osláv ukončenia druhej svetovej vojny. Ministerstvo obrany adresovalo na Ukrajinu jasné varovanie:
„Ešte raz pripomíname civilnému obyvateľstvu Kyjeva a zamestnancom zahraničných diplomatických misií, že je potrebné včas opustiť mesto,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení s prísľubom tvrdej reakcie.
K tomuto varovaniu sa pridávajú aj ďalšie kroky a diplomatické odkazy:
- Rusko prisľúbilo, že v prípade akéhokoľvek ukrajinského útoku počas sviatku bude nekompromisne reagovať odvetným úderom,
- podobný varovný odkaz už v stredu večer adresovala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová,
- Moskva pritom pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom už predtým jednostranne vyhlásila prímerie na 8. a 9. mája.
Zelenského reakcia a zoznam hostí v Moskve
Ukrajinská strana reagovala na krok Moskvy vlastným návrhom na zastavenie paľby už od stredajšej polnoci a vyzvala Rusko, aby sa k nemu pridalo. Prezident Volodymyr Zelenskyj však v stredu uviedol, že Rusko na túto výzvu odpovedalo len novými útokmi. „Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom. V závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme, akým spôsobom budeme oprávnene reagovať,“ napísal na sieti X.
Vo svojom štvrtkovom večernom prejave zároveň varoval zástupcov iných krajín, ktorí sa napriek vojne plánujú na ruských oslavách zúčastniť:
- „Dostali sme tiež správy od niektorých štátov blízkych Rusku, že ich zástupcovia plánujú byť v Moskve,“ informoval ukrajinský líder,
- účasť na prehliadke označil za „podivnú túžbu... v týchto dňoch“,
- zahraničným štátnikom cestu do ruského hlavného mesta vyslovene neodporúča.
Napriek Zelenského varovaniam sa na ostro sledovaných oslavách v Moskve plánuje zúčastniť aj premiér SR Robert Fico. Okrem neho už potvrdili prítomnosť aj ďalší lídri: prezident Bieloruska Alexandr Lukašenko, prezident Laosu Thongloun Sisoulith, kráľ Malajzie sultán Ibrahim, ako aj predstavitelia medzinárodne neuznaných území – prezident Abcházska Badra Gunba, prezident Južného Osetska Alan Gaglojev a prezident bosnianskej Republiky srbskej Siniša Karan.