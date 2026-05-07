Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok opäť vyzvalo zahraničných diplomatov a civilistov v Kyjeve, aby urýchlene opustili mesto v prípade, že Ukrajina naruší oslavy nadchádzajúceho Dňa víťazstva 9. mája. Rusko v takom prípade varuje pred tvrdými odvetnými údermi. K situácii sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý naopak varoval zástupcov iných krajín, aby sa osláv v Moskve nezúčastňovali.

Hrozba odvety a evakuácia Kyjeva

Z oficiálnych vyjadrení ruských štátnych predstaviteľov vyplýva, že sa Moskva pripravuje na možnú eskaláciu počas osláv ukončenia druhej svetovej vojny. Ministerstvo obrany adresovalo na Ukrajinu jasné varovanie:

„Ešte raz pripomíname civilnému obyvateľstvu Kyjeva a zamestnancom zahraničných diplomatických misií, že je potrebné včas opustiť mesto,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení s prísľubom tvrdej reakcie.

K tomuto varovaniu sa pridávajú aj ďalšie kroky a diplomatické odkazy:

  • Rusko prisľúbilo, že v prípade akéhokoľvek ukrajinského útoku počas sviatku bude nekompromisne reagovať odvetným úderom,
  • podobný varovný odkaz už v stredu večer adresovala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová,
  • Moskva pritom pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom už predtým jednostranne vyhlásila prímerie na 8. a 9. mája.

Zelenského reakcia a zoznam hostí v Moskve

Ukrajinská strana reagovala na krok Moskvy vlastným návrhom na zastavenie paľby už od stredajšej polnoci a vyzvala Rusko, aby sa k nemu pridalo. Prezident Volodymyr Zelenskyj však v stredu uviedol, že Rusko na túto výzvu odpovedalo len novými útokmi. „Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom. V závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme, akým spôsobom budeme oprávnene reagovať,“ napísal na sieti X.

Vo svojom štvrtkovom večernom prejave zároveň varoval zástupcov iných krajín, ktorí sa napriek vojne plánujú na ruských oslavách zúčastniť:

  • „Dostali sme tiež správy od niektorých štátov blízkych Rusku, že ich zástupcovia plánujú byť v Moskve,“ informoval ukrajinský líder,
  • účasť na prehliadke označil za „podivnú túžbu... v týchto dňoch“,
  • zahraničným štátnikom cestu do ruského hlavného mesta vyslovene neodporúča.

Napriek Zelenského varovaniam sa na ostro sledovaných oslavách v Moskve plánuje zúčastniť aj premiér SR Robert Fico. Okrem neho už potvrdili prítomnosť aj ďalší lídri: prezident Bieloruska Alexandr Lukašenko, prezident Laosu Thongloun Sisoulith, kráľ Malajzie sultán Ibrahim, ako aj predstavitelia medzinárodne neuznaných území – prezident Abcházska Badra Gunba, prezident Južného Osetska Alan Gaglojev a prezident bosnianskej Republiky srbskej Siniša Karan.