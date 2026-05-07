Záchranné zložky aktuálne zasahujú pri mimoriadne tragickej dopravnej nehode, ku ktorej došlo na ceste medzi obcami Bottovo a Pavlovce v okrese Rimavská Sobota. Havária osobného vozidla si vyžiadala smrť jednej osoby, ďalšiu musel urýchlene transportovať vrtuľník. O nešťastí informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Náraz do stromu a zásah vrtuľníka
Podľa doterajších policajných zistení došlo na danom úseku k vážnej havárii jedného osobného auta. Vozidlo z doposiaľ neznámych príčin zišlo mimo vozovku a vrazilo priamo do stromu. Záchranná akcia a následky nehody mali nasledovný priebeh:
- jedna osoba vo vraku utrpela fatálne zranenia, ktoré boli bohužiaľ nezlučiteľné so životom,
- druhú ťažko zranenú osobu si do okamžitej starostlivosti prevzali leteckí záchranári,
- pacienta následne transportovali záchranárskym vrtuľníkom do najbližšej nemocnice.
„Následky tejto zrážky boli tragické, jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom, druhú transportovali do nemocnice leteckí záchranári,“ potvrdila banskobystrická krajská polícia vo svojom oficiálnom vyhlásení k prípadu.
Presná príčina tejto tragickej havárie, ako aj miera zavinenia a všetky ďalšie bližšie okolnosti, sú v týchto chvíľach predmetom intenzívneho policajného vyšetrovania. Úsek cesty môže byť z dôvodu dokumentovania stôp a odstraňovania následkov nehody pre ostatných vodičov dočasne uzavretý alebo výrazne obmedzený.