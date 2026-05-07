Konzumácia pohára detskej výživy značky HiPP, do ktorého bol primiešaný jed na potkany a ktorý sa našiel v rakúskom Burgenlande, by nebola pre dieťa smrteľná. Mohla by však spôsobiť mierne krvácanie. Vyplýva to z najnovšieho toxikologického posudku, o ktorom vo štvrtok informovala prokuratúra v Eisenstadte. O prípade a o zadržanom slovenskom podozrivom informujú agentúry APA, DPA.
Toxikologický posudok a zdravotné následky
Zverejnený toxikologický posudok sa vzťahuje výlučne na jeden zaistený pohár z obce Schützen am Gebirge, a nie na ďalšie nálezy zo Slovenska či Česka. Z výsledkov analýzy prokuratúry vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- otrávený „Zeleninový pohár s mrkvou a zemiakmi“ vážil 190 gramov a obsahoval presne 15 mikrogramov jedu na potkany,
- toto množstvo by u dieťaťa mohlo viesť k zníženiu zrážanlivosti krvi a spôsobiť krvácanie s miernym priebehom,
- z posudku nie je možné vyvodiť bezprostredné ohrozenie života,
- analýza bola vypracovaná s predpokladom, že výživu skonzumuje osemmesačné dieťa.
Zadržaný Slovák a motív vydierania
Rakúske úrady vyšetrujú tento čin ako úmyselné všeobecné ohrozenie a pokus o úmyselné ťažké ublíženie na zdraví. V Nemecku zároveň prebieha vyšetrovanie pre podozrenie z pokusu o vydieranie samotnej firmy HiPP. Hlavným podozrivým je občan SR:
- od utorka je vo vyšetrovacej väzbe 39-ročný Slovák žijúci v Rakúsku, ktorého zadržali v Salzbursku,
- ide o bývalého zamestnanca nemeckého výrobcu detskej výživy, ktorý však všetky obvinenia rázne popiera,
- jeho pracovný pomer bol ukončený dohodou po tom, ako mu firma vyčítala pochybenia, pričom výstupný pohovor mal prebehnúť presne v deň, keď spoločnosť dostala vydieračský list,
- právny zástupca podozrivého tvrdí, že jed na potkany nájdený u neho doma chcel muž použiť len na svojej farme na Slovensku.
V apríli tohto roka bolo celkovo zaistených už päť takto kontaminovaných pohárov – dva v Českej republike, dva na Slovensku a jeden v Rakúsku. Našťastie sa tak stalo ešte pred ich konzumáciou. Úrady však naďalej intenzívne pátrajú po ďalšom kontaminovanom pohári, ktorý sa mal údajne predať vo filiálke siete SPAR v Eisenstadte a doteraz sa ho nepodarilo lokalizovať.