Konzumácia pohára detskej výživy značky HiPP, do ktorého bol primiešaný jed na potkany a ktorý sa našiel v rakúskom Burgenlande, by nebola pre dieťa smrteľná. Mohla by však spôsobiť mierne krvácanie. Vyplýva to z najnovšieho toxikologického posudku, o ktorom vo štvrtok informovala prokuratúra v Eisenstadte. O prípade a o zadržanom slovenskom podozrivom informujú agentúry APA, DPA.

Toxikologický posudok a zdravotné následky

Zverejnený toxikologický posudok sa vzťahuje výlučne na jeden zaistený pohár z obce Schützen am Gebirge, a nie na ďalšie nálezy zo Slovenska či Česka. Z výsledkov analýzy prokuratúry vyplývajú nasledovné skutočnosti:

  • otrávený „Zeleninový pohár s mrkvou a zemiakmi“ vážil 190 gramov a obsahoval presne 15 mikrogramov jedu na potkany,
  • toto množstvo by u dieťaťa mohlo viesť k zníženiu zrážanlivosti krvi a spôsobiť krvácanie s miernym priebehom,
  • z posudku nie je možné vyvodiť bezprostredné ohrozenie života,
  • analýza bola vypracovaná s predpokladom, že výživu skonzumuje osemmesačné dieťa.

Zadržaný Slovák a motív vydierania

Rakúske úrady vyšetrujú tento čin ako úmyselné všeobecné ohrozenie a pokus o úmyselné ťažké ublíženie na zdraví. V Nemecku zároveň prebieha vyšetrovanie pre podozrenie z pokusu o vydieranie samotnej firmy HiPP. Hlavným podozrivým je občan SR:

  • od utorka je vo vyšetrovacej väzbe 39-ročný Slovák žijúci v Rakúsku, ktorého zadržali v Salzbursku,
  • ide o bývalého zamestnanca nemeckého výrobcu detskej výživy, ktorý však všetky obvinenia rázne popiera,
  • jeho pracovný pomer bol ukončený dohodou po tom, ako mu firma vyčítala pochybenia, pričom výstupný pohovor mal prebehnúť presne v deň, keď spoločnosť dostala vydieračský list,
  • právny zástupca podozrivého tvrdí, že jed na potkany nájdený u neho doma chcel muž použiť len na svojej farme na Slovensku.

V apríli tohto roka bolo celkovo zaistených už päť takto kontaminovaných pohárov – dva v Českej republike, dva na Slovensku a jeden v Rakúsku. Našťastie sa tak stalo ešte pred ich konzumáciou. Úrady však naďalej intenzívne pátrajú po ďalšom kontaminovanom pohári, ktorý sa mal údajne predať vo filiálke siete SPAR v Eisenstadte a doteraz sa ho nepodarilo lokalizovať.